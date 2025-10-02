منظمة Islamic Relief تبدأ بتنفيذ مشروع الصرف الصحي في بلدة معرشمشة بريف إدلب الجنوبي

قائمة الصور 1/4
كلمة وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى خلال حفل إطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا
لقطات جوية توثق جمال كورنيش طرطوس.. لوحة فينيقية على الساحل السوري
إقامة صلاة التراويح في ساحة العاصي بحماة قبيل بدء الاحتفالات بالذكرى الـ 14 للثورة السورية
استعدادات أهالي مدينة سلمية بريف حماة لاستقبال عيد الأضحى المبارك
الطوائف المسيحية بدمشق تحتفل بـ”أحد الشعانين” وتقيم الصلوات والقداديس ‏
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك