وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى يزور عدداً من القنوات التلفزيونية العربية في مدينة الرياض

قائمة الصور 1/5
عناصر وزارة الداخلية يلقون القبض على عصابة لصوص في دير الزور ويصادرون كمية كبيرة من المسروقات من أجل إعادتها لأصحابها
أهالي منبج يؤكدون تأييدهم للقيادة السورية، ودعمهم لعمليات وزارة الدفاع والأمن العام ضد الخارجين عن القانون على كامل الأراضي السورية
استمرار عمل الأفران في مدينة اللاذقية خلال عطلة عيد الفطر المبارك
في ذكراها الأولى بعد التحرير.. درعا مهد الثورة تحتفل بـ 14 عاماً من الصمود والتضحية
إدارة العمليات العسكرية تشارك قوى الأمن العام بحملة تمشيط كبيرة في ريف اللاذقية
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك