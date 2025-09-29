افتتاح مدارس الدانا وبابيلا في معرة النعمان بحضور وزير الزراعة ومحافظ إدلب

قائمة الصور 1/3
مجلس مدينة حلب يبدأ بفتح طريق الكاستيلو الاستراتيجي، في إطار المرحلة الثانية من عملية إعادة تشغيل الطرقات المؤدية إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود
موسم الزيتون في إدلب.. تراجع ملحوظ في الإنتاج نتيجة شح الأمطار في الشتاء
مراكز التجنيد في إدلب تستقبل طلبات الشبان للالتحاق بالجيش العربي السوري
مؤسسة مياه حمص بالتعاون مع منظمة اليونيسيف تنهي تجهيز منظومة طاقة شمسية لتشغيل بئري مياه في مدينة كفرلاها بريف المحافظة
بحضور 600 طبيب وطالب من سوريا وخارجها.. انعقاد المؤتمر الطبي الثاني على مدرج كلية الطب في جامعة حلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك