محافظة ريف دمشق تبدأ أعمال تزفيت الطريق الرئيسي في مدينة القطيفة

شرطة مرور إدلب تحتفل بيوم المرور العالمي من خلال تنظيم مسير استعراضي وتوزيع الورود على الأهالي
مهرجان “النصر” التسويقي ينطلق غداً في الكسوة
فرع الهجرة والجوازات في حلب يواصل توزيع جوازات السفر لأصحابها ممن سجلوا عليها قبل سقوط النظام البائد
مؤسسة جيل الإيمان تنظم حفلاً لتكريم 60 حافظاً لكتاب الله في المركز الثقافي بإدلب
ضمن مبادرة حماة تنبض من جديد.. إزالة الحواجز الإسمنتية التي وضعها النظام البائد أمام مبنى الأمن العسكري سابقاً على طريق حمص حماة
