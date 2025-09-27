أجواء احتفالية في حملة “الوفاء لإدلب”

من المؤتمر الصحفي الذي يجمع القائد أحمد الشرع ورئيس مجلس الوزراء القطري
صور من قسم شرطة المدينة الغربي في دير الزور حيث تجري وزارة الداخلية التحضيرات الأخيرة لافتتاحه قريباً
من أجواء صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة الجندي المجهول بمنطقة قاسيون في دمشق
المهندس البشير يتفقد سير العملية الامتحانية في كليات ومعاهد جامعة إدلب
قبيل عيد الأضحى المبارك… انتشار عناصر الأمن الداخلي في الساحات والطرق الرئيسية المؤدية للأسواق في مدينة حمص لضمان الأمن وحماية الأهالي
