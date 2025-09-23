سكان غزة يعبرون جسر وادي غزة بحثاً عن الأمان جنوباً بعد تهديدات الاحتلال الإسرائيلي

عودة عدد من مناشر الحجر إلى العمل في ريف إدلب ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي
ضبط مزرعة لانتاج الحشيش المخدر في السفيرة شرق حلب
صور.. من امتحانات ‏الصفوف ‏الانتقالية للفصل الدراسي الأول في مدينة دمشق
شرطة مرور دمشق تكثف انتشارها على مفارق الطرقات ومداخل أسواق العاصمة
قلعة المرقب في بانياس.. تحفة العمارة البازلتية والدفاعية
