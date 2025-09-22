محافظ إدلب يلتقي عدداً من صناع المحتوى لبحث أهداف وتفاصيل حملة “الوفاء لإدلب” منذ دقيقتان قائمة الصور 1/4 مؤسسة جيل الإيمان تنظم حفلاً لتكريم 60 حافظاً لكتاب الله في المركز الثقافي بإدلب ضمن أجواء الاحتفال بالذكرى الـ 14 للثورة السورية.. مسير للكشاف يجوب شوارع مدينة حمص وقفة لإعلاميي إدلب تنديداً باغتيال الاحتلال الإسرائيلي طاقم الجزيرة في غزة جولة تفقدية لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس ماهر خليل الحسن ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن على أسواق مدينة إدلب وأفرانها ويلتقيان بالأهالي مع اقتراب عيد الفطر السعيد.. انتشار عناصر شرطة المرور في شوارع اللاذقية لتخفيف الازدحامات المرورية الوسوم:إدلبحملة الوفاء لإدلبمحافظ إدلب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 4 محافظ إدلب يلتقي عدداً من صناع المحتوى لبحث أهداف وتفاصيل حملة “الوفاء لإدلب” منذ دقيقتان تكريم الكوادر العاملة في ملف الحج السوري منذ 23 دقيقة الأمن الداخلي بالسويداء يعقد اجتماعات مع الأهالي والعشائر لتثبيت الاستقرار منذ 27 دقيقة الرئيس الشرع: سوريا ملتزمة بمحاسبة من يعتدي على أي مدني لأنها دولة قانون منذ 30 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: