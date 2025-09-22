محافظ إدلب يلتقي عدداً من صناع المحتوى لبحث أهداف وتفاصيل حملة “الوفاء لإدلب”

مؤسسة جيل الإيمان تنظم حفلاً لتكريم 60 حافظاً لكتاب الله في المركز الثقافي بإدلب
ضمن أجواء الاحتفال بالذكرى الـ 14 للثورة السورية.. مسير للكشاف يجوب شوارع مدينة حمص
وقفة لإعلاميي إدلب تنديداً باغتيال الاحتلال الإسرائيلي طاقم الجزيرة في غزة
جولة تفقدية لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس ماهر خليل الحسن ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن على أسواق مدينة إدلب وأفرانها ويلتقيان بالأهالي
مع اقتراب عيد الفطر السعيد.. انتشار عناصر شرطة المرور في شوارع اللاذقية لتخفيف الازدحامات المرورية
