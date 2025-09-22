الرئيس أحمد الشرع يلتقي وفداً من الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 3 دقائق قائمة الصور 1/7 شعبة الخدمات في مديرية التربية والتعليم بحلب تبدأ عملية إعادة تأهيل وإصلاح المقاعد الدراسية استعداداً للامتحانات العامة 350 شاباً من شباب حلب وريفها يتوجهون عبر مراكز الانتساب في المدينة لحضور دوراتٍ تدريبية تؤهلهم للانضمام إلى وزارة الدفاع السورية بالصور.. إدارة الأمن العام في حماة تداهم مواقع تتخذها فلول ميليشيات الأسد منطلقاً لعمليات السرقة والإجرام المهندس البشير يتفقد سير العملية الامتحانية في كليات ومعاهد جامعة إدلب برعاية SAMS.. افتتاح مستشفى عمر بن عبد العزيز في حي المعادي بمدينة حلب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 7 الرئيس أحمد الشرع يلتقي وفداً من الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 3 دقائق السفيرة شيا: الشعب السوري يستحق الأمن والاستقرار والازدهار منذ 51 دقيقة 5 في اليوم الثالث عشر من مهرجان ربيع حماة 2025، فرح وأمل وإقبال كبير من الأهالي منذ ساعتين فرق الإطفاء تخمد حريقاً وتواصل جهودها للسيطرة على حريقين في ريف اللاذقية منذ ساعتين النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: