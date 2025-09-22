الرئيس أحمد الشرع يلتقي وفداً من الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية

شعبة الخدمات في مديرية التربية والتعليم بحلب تبدأ عملية إعادة تأهيل وإصلاح المقاعد الدراسية استعداداً للامتحانات العامة
350 شاباً من شباب حلب وريفها يتوجهون عبر مراكز الانتساب في المدينة لحضور دوراتٍ تدريبية تؤهلهم للانضمام إلى وزارة الدفاع السورية
بالصور.. إدارة الأمن العام في حماة تداهم مواقع تتخذها فلول ميليشيات الأسد منطلقاً لعمليات السرقة والإجرام
المهندس البشير يتفقد سير العملية الامتحانية في كليات ومعاهد جامعة إدلب
برعاية SAMS.. افتتاح مستشفى عمر بن عبد العزيز في حي المعادي بمدينة حلب
