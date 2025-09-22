في اليوم الثالث عشر من مهرجان ربيع حماة 2025، فرح وأمل وإقبال كبير من الأهالي منذ دقيقتان قائمة الصور 1/5 معرض دمشق الدولي.. مساحة للأمل والإبداع مسير لعناصر الأمن العام في ساحة العاصي بمدينة حماة بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك.. إدارة الأمن العام في إدلب تكثف انتشارها في أسواق سرمدا لضبط الأمن وتأمين أجواء تسوق آمنة للمواطنين مشاركة واسعة في الجولة الرابعة من بطولة النصر لفروسية القفز على الحواجز الدفاع المدني يبدأ بإزالة الحواجز الإسمنتية والترابية من الطرقات الرئيسية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 5 في اليوم الثالث عشر من مهرجان ربيع حماة 2025، فرح وأمل وإقبال كبير من الأهالي منذ دقيقتان فرق الإطفاء تخمد حريقاً وتواصل جهودها للسيطرة على حريقين في ريف اللاذقية منذ 6 دقائق طلاب سراقب يعودون إلى مقاعد الدراسة، أول عام دراسي بعد التحرير منذ 36 دقيقة جامعة الدول العربية ترحب باعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين منذ ساعة واحدة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: