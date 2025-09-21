12 ألف مدرسة بمختلف المحافظات تستقبل عودة الطلاب وانطلاق العام الدراسي 2025-2026

تجمع شعبي حاشد في دير الزور تعبيراً عن دعمهم لوزارة الدفاع وقوات الأمن العام في محاربة فلول ميليشيات الأسد والعصابات الخارجة عن القانون بمنطقة جبلة وريفها
فعالية لوزارة التربية والتعليم بمناسبة تحرير سوريا على مدرج المركز الثقافي في محافظة إدلب
أداء صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة قطنا بريف دمشق
استئناف دوري الدرجة الأولى لكرة القدم فئة الرجال بمباراة جمعت ناديي كللي وأمية بإدلب
إقامة صلاة التراويح في ساحة العاصي بحماة قبيل بدء الاحتفالات بالذكرى الـ 14 للثورة السورية
