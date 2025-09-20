وزير الخارجية يرفع علم الجمهورية العربية السورية فوق مبنى السفارة السورية في واشنطن منذ 5 دقائق قائمة الصور 1/4 وقفة للجالية السورية في فرنسا وسط باريس ترحيباً بزيارة الرئيس الشرع وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الطوارئ ومحافظ اللاذقية يلتقون ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية المساندين لفرق الإطفاء بريف اللاذقية استئناف العمل بقسم الغاز في معمل “سادكوب” بمدينة بانياس بعد توقفه لأيام جراء هجمات فلول النظام البائد عودة طلاب المدارس في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك وقفة احتجاجية في باريس تنديداً بالتصريحات الإسرائيلية ورفضاً للتدخل بالشأن الداخلي لسوريا الوسوم:السفارة السوريةواشنطنوزير الخارجية السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 4 وزير الخارجية يرفع علم الجمهورية العربية السورية فوق مبنى السفارة السورية في واشنطن منذ 5 دقائق سوريا تشارك في الاجتماع الإقليمي لشبكة جودة الهواء لدول غرب آسيا في عمّان منذ 23 دقيقة 44700 زائر لملتقى “وجهتك الأكاديمية ” الداعم لاختيارات الطلاب الجامعية منذ 34 دقيقة وزير الأوقاف يطلع على واقع العمل الديني والتربوي في منطقة عفرين بريف حلب منذ 35 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: