وزير الخارجية يرفع علم الجمهورية العربية السورية فوق مبنى السفارة السورية في واشنطن

وقفة للجالية السورية في فرنسا وسط باريس ترحيباً بزيارة الرئيس الشرع
وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الطوارئ ومحافظ اللاذقية يلتقون ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية المساندين لفرق الإطفاء بريف اللاذقية
استئناف العمل بقسم الغاز في معمل “سادكوب” بمدينة بانياس بعد توقفه لأيام جراء هجمات فلول النظام البائد
عودة طلاب المدارس في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك
وقفة احتجاجية في باريس تنديداً بالتصريحات الإسرائيلية ورفضاً للتدخل بالشأن الداخلي لسوريا
