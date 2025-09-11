من الحضور الرسمي في حملة “دير العز” بملعب دير الزور البلدي

قائمة الصور 1/4
كلية الهندسة المعمارية بحلب تنظم معرضاً لمشاريع الطلاب وأعمالهم المتميزة في الرسم والتخطيط والتصميم المعماري
دوريات الرقابة التموينية تواصل جولاتها على الأفران في إدلب
استمرار عمليات التسوية لعناصر النظام البائد في جميع المحافظات.. الصور من أمام أحد مراكز التسوية في محافظة حماة
عدسة سانا توثق آثار الدمار في حي جورة الشياح بحمص بفعل آلة الإجرام للنظام البائد
يوم حقلي علمي حول القطن السوري بإشراف مركز البحوث العلمية الزراعية في إدلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك