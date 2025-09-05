لوحات فلكلورية من تراث سوريا الأصيل في اليوم الأخير لمعرض دمشق الدولي

قائمة الصور 1/7
مشاركة واسعة في سباق الخيول العربية الأصيلة في مضمار فروسية حماة
بلدية محافظة إدلب تشرف على تنفيذ مشروعي رصف طريق ترمانين
بدء توافد الأهالي إلى مدرج بصرى الشام الأثري في درعا للمشاركة بحملة “أبشري حوران”
وفد حملة شفاء الطبي يطلع على واقع مشفى دير الزور
الشرطة العسكرية تنتشر في طرقات ومداخل بانياس لتعزيز الأمن والاستقرار في المدينة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك