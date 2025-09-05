قطاف الجوز في بلدة دركوش بريف إدلب منذ ساعة واحدة قائمة الصور 1/4 من فعاليات أسواق الخير في مجمع “أفاميا” باللاذقية الأمن العام ينفذ حملة أمنية في حي المهاجرين بمدينة حمص بحضور محافظ إدلب…فعالية لشرح واقع المناطق المحررة حديثاً في المحافظة فرق إنقاذ وإطفاء قطرية تصل إلى ريف اللاذقية الشمالي للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق لقطات لبعض الذخائر والأسلحة والحبوب المخدرة التي عثرت عليها قوات الجيش داخل أوكار ميليشيا حزب الله بقرية حوش السيد علي بريف القصير غرب حمص الوسوم:قطاف الجوز مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك تركيب محولات جديدة لتحسين واقع الكهرباء في محكان بريف دير الزور الشرقي منذ 12 دقيقة معرض دمشق الدولي… منصة استراتيجية لتعزيز الاستثمار وبناء الثقة المالية منذ 15 دقيقة زوار جناح الاقتصاد في معرض دمشق الدولي.. يرسم خارطة الاستثمار الوطني منذ 17 دقيقة حاضنة دمر الثقافية في معرض دمشق الدولي.. تجسيد للتراث الدمشقي منذ 56 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: