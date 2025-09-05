قطاف الجوز في بلدة دركوش بريف إدلب

من فعاليات أسواق الخير في مجمع “أفاميا” باللاذقية
الأمن العام ينفذ حملة أمنية في حي المهاجرين بمدينة حمص
بحضور محافظ إدلب…فعالية لشرح واقع المناطق المحررة حديثاً في المحافظة
فرق إنقاذ وإطفاء قطرية تصل إلى ريف اللاذقية الشمالي للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق
لقطات لبعض الذخائر والأسلحة والحبوب المخدرة التي عثرت عليها قوات الجيش داخل أوكار ميليشيا حزب الله بقرية حوش السيد علي بريف القصير غرب حمص
