حملة لإزالة الأنقاض وفتح الطرقات في بلدة رتيان بريف حلب الشمالي

قائمة الصور 1/3
من مؤتمر “سكريبت” الذي تنظمه وزارة الإعلام تحت شعار “مؤثرون من أجل سوريا” في حلب
إدارة العمليات العسكرية ترسل تعزيزات كبيرة إلى ريف حمص لملاحقة فلول ميليشيا الأسد وإعادة الأمن والاستقرار
من أجواء امتحانات الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي في دير الزور، والتي تقام لأول مرة بعد سقوط النظام البائد
إحياء لذكرى الثورة السورية الـ 14 … فعالية احتفالية على مدرج النصر في جامعة حلب
دوريات التموين في مدينة حماة تكثف جولاتها الرقابية على عمل الأفران لضمان جودة الخبز
