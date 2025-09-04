لقاء أعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مع أعضاء اللجنة الفرعية في اللاذقية

إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية تضبط مستودع أسلحة في مدينة القرداحة
من فوز نادي الأهلي على نادي اليرموك ضمن مرحلة الإياب للرجال بكرة السلة
جلسة حوارية نظمتها مديرية الإعلام في إدلب تناولت محور الواقع الإعلامي وسبل تطويره
تخريج دورة من قوات الشرطة في دمشق تضم ألف عنصر
لقطات من انطلاق فعاليات معرض خان الحرير النسيجي التخصصي “ربيع ‏وصيف 2025” بنسخته السادسة على أرض مدينة المعارض بدمشق
