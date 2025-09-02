سوريا تستقبل العالم.. أجواء ليلية من معرض دمشق الدولي

انتشار عناصر الأمن العام في محيط قلعة حلب لضمان أمن وسلامة الأهالي في أول أيام عيد الفطر المبارك
سوق البزورية الأثري يرسم فرحة العيد.. لقطات لاستعدادات الأهالي من داخل السوق العتيق.
القيشاني في معرض دمشق الدولي.. تحف فنية تفيض بالإبداع
أعمال صيانة وتأهيل مدرسة الأنشطة في حي الشيخ طه
انتشار عناصر شرطة المرور في شوارع حلب لتنظيم حركة السير والتخفيف من الاختناقات المرورية
