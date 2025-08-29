توافد الزوار إلى معرض دمشق الدولي عبر البوابات الرئيسية وسط إجراءات تنظيمية متقنة

بدء توافد حفظة القرآن الكريم إلى الملعب البلدي بمدينة إدلب استعداداً لحفل التكريم
محافظ إدلب يكرّم عدداً من لاعبي رياضة الكيك بوكسينغ والكاراتيه بعد حصولهم على 7 ذهبيات وفضيتين وبرونزية على مستوى سوريا
اللمسات الأخيرة قبيل افتتاح مطار حلب الدولي- صور
استمرار عودة العائلات المهجرة من المخيمات في شمال سوريا إلى قراهم وبلداتهم
احتفالاً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية، عرض بصري لطائرات الدرون في ساحة الأمويين بدمشق.
