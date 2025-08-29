الرئيس أحمد الشرع يلتقي وجهاء وأعيان محافظة حماة منذ ساعة واحدة قائمة الصور 1/5 جمعية نعمة للإغاثة والتنمية تواصل أعمال إعادة تأهيل حديقة الجمل في اللاذقية من الجو أجواء ليلية ممزوجة بأضواء الفرح في معرض دمشق الدولي قافلة محروقات تصل إلى معبر بصرى الشام الإنساني بريف درعا في طريقها إلى محافظة السويداء إدارة العمليات العسكرية تشارك قوى الأمن العام بحملة تمشيط كبيرة في ريف اللاذقية إحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان في جامع لالا باشا الشهير بشارع بغداد وسط دمشق الوسوم:الرئيس أحمد الشرعمحافظة حماة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الرئيس الشرع يضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والاستثمارية في حمص منذ 14 دقيقة 8 توافد الزوار إلى معرض دمشق الدولي عبر البوابات الرئيسية وسط إجراءات تنظيمية متقنة منذ 41 دقيقة تركيا تحذّر من التصعيد في غزة وتعلن وقف التجارة مع إسرائيل منذ 43 دقيقة إقبال كبير على معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62 في ثالث أيامه منذ 45 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: