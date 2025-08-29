الرئيس أحمد الشرع يلتقي وجهاء وأعيان محافظة حماة

قائمة الصور 1/5
جمعية نعمة للإغاثة والتنمية تواصل أعمال إعادة تأهيل حديقة الجمل في اللاذقية
من الجو أجواء ليلية ممزوجة بأضواء الفرح في معرض دمشق الدولي
قافلة محروقات تصل إلى معبر بصرى الشام الإنساني بريف درعا في طريقها إلى محافظة السويداء
إدارة العمليات العسكرية تشارك قوى الأمن العام بحملة تمشيط كبيرة في ريف اللاذقية
إحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان في جامع لالا باشا الشهير بشارع بغداد وسط دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك