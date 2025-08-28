الدمار في قرية شنشراح الأثرية جنوب إدلب جراء الاستهداف الممنهج لقوات النظام البائد

مجلس مدينة حلب يبدأ بفتح طريق الكاستيلو الاستراتيجي، في إطار المرحلة الثانية من عملية إعادة تشغيل الطرقات المؤدية إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود
من مشاركات القادة العسكريين في مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية
إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جامع السويداء الكبير
استمرار وصول الحجاج السوريين إلى الفنادق في مدينة مكة المكرمة وسط التسهيلات المقدمة لهم من قبل وزارة الحج السعودية
حملة تمشيط لإدارة الأمن العام في منطقة الصالحين بحلب لملاحقة فلول ميليشيات الأسد
