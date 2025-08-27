معرض دمشق الدولي يعود من جديد نافذة على الانفتاح وبوابة للإعمار منذ 27 دقيقة استمرار عودة الأهالي من مخيمات التهجير في شمال سوريا إلى قراهم وبلداتهم بعد التحرير تعبيد وإصلاح عدد من الطرقات والشوارع الرئيسية داخل محافظة اللاذقية فرق الرقابة التموينية تكثف جولاتها على أسواق مدينة حلب لضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار، مع اقتراب عيد الفطر المبارك قوافل تُقلّ عائلات البدو المحتجزة في مدينة السويداء إلى محافظة درعا لتأمينها وضمان عودتها الآمنة إلى ديارها فلسطينيون يشيعون ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة الوسوم:معرض دمشق الدولي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 6 السوق المسقوف… فضاء تجاري وأثري بنكهة حمصية منذ 14 دقيقة 4 إعادة تأهيل المدارس في سراقب بريف إدلب الشرقي استعداداً للعام الدراسي الجديد منذ 16 دقيقة معرض دمشق الدولي يعود من جديد نافذة على الانفتاح وبوابة للإعمار منذ 27 دقيقة المؤسسة العامة للكهرباء توقّع اتفاقية لشراء 100 ميغا واط شمسية مع شركة STE التركية منذ 35 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: