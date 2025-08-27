لقطات من حفل افتتاح معرض دمشق الدولي بحضور الرئيس أحمد الشرع

كلمة وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
مراسل سانا: وصول باخرة محملة بـ ٥٦٠٠ طن من مادة البنزين إلى مصب الشركة السورية للنفط في مدينة بانياس
صور من مشاركة مروحيات الجيش العربي السوري في عمليات إطفاء الحرائق المشتعلة في ريف اللاذقية الشمالي
مظاهرة في ساحة سعد الله الجابري بحلب تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت الجنوب السوري
مع اقتراب حلول عيد الفطر.. عناصر الأمن العام يشرفون على تنظيم حركة السير في مدينة ديرالزور
