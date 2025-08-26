لقطات توثق آثار الدمار في بلدة معرشورين بريف إدلب الجنوبي جراء قصف النظام البائد منذ ساعة واحدة قائمة الصور 1/5 بعد انتهاء أعمال الترميم .. مديرية أوقاف إدلب تفتتح جامع الروضة في خان شيخون، والذي تعرض للتخريب جراء قصف النظام البائد صلاة عيد الفطر المبارك في بلدة جسرين بريف دمشق كهرباء إدلب تواصل العمل على تجهيز خط التوتر 66 ك.ف.أ المغذي لمحطة سراقب وتأمين التيار الكهربائي إلى المدينة والقرى التابعة لها فرق الدفاع المدني السوري تواصل عملها لإخماد الحرائق في قرية الشيخ حسن بريف اللاذقية أهالي طرطوس يستعدون لاستقبال العيد.. أسواق المدينة تشهد ازدحاماً وحركة بيع نشطة الوسوم:بلدة معرشورينريف إدلب الجنوبي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك محافظة دمشق تكرم الطلاب المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي منذ 15 دقيقة مديرية الخيول العربية في وزارة الزراعة تنهي استعداداتها للمشاركة في معرض دمشق الدولي منذ 18 دقيقة جامعة حلب تفتتح أول صيدلية افتراضية لتدريب طلاب الصيدلة منذ 20 دقيقة نابولي الإيطالي يستعين بخدمات هويلوند لتعويض غياب لوكاكو منذ 23 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: