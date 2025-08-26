لقطات توثق آثار الدمار في بلدة معرشورين بريف إدلب الجنوبي جراء قصف النظام البائد

بعد انتهاء أعمال الترميم .. مديرية أوقاف إدلب تفتتح جامع الروضة في خان شيخون، والذي تعرض للتخريب جراء قصف النظام البائد
صلاة عيد الفطر المبارك في بلدة جسرين بريف دمشق
كهرباء إدلب تواصل العمل على تجهيز خط التوتر 66 ك.ف.أ المغذي لمحطة سراقب وتأمين التيار الكهربائي إلى المدينة والقرى التابعة لها
فرق الدفاع المدني السوري تواصل عملها لإخماد الحرائق في قرية الشيخ حسن بريف اللاذقية
أهالي طرطوس يستعدون لاستقبال العيد.. أسواق المدينة تشهد ازدحاماً وحركة بيع نشطة
