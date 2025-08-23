حديقة إدلب متنفس لأهالي المدينة والبلدات المجاورة للترفيه وقضاء أوقات ممتعة

d 3

بدء توافد الطالبات من حفظة القرآن الكريم إلى الملعب البلدي بمدينة إدلب استعداداً لحفل التكريم
وزارة الداخلية تفرج عن الدفعة السادسة من الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة في بلدة أشرفية صحنايا
بحضور محافظ إدلب…فعالية لشرح واقع المناطق المحررة حديثاً في المحافظة
ضمن حملة حماة تنبض من جديد.. استمرار أعمال تنظيف مجرى نهر العاصي في مدينة حماة
بالصور.. انتشار عناصر شرطة المرور في حماة لضمان أمن وسلامة المواطنين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك