دمشق-سانا

ناقشت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس من مختلف اللجان، مواد مدونة السلوك النيابي ومقترحات إعادة صياغتها، وذلك عقب قرار المجلس في جلسته العامة إعادة المدونة للدراسة وإجراء التعديلات اللازمة عليها.

وذكر المجلس عبر قناته على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن مناقشة المدونة تهدف إلى إعداد إطار متكامل ينظم السلوك النيابي، ويرسّخ مبادئ النزاهة والشفافية والحياد والتجرّد في ممارسة الأعضاء مهامهم التشريعية والرقابية، من خلال وضع ضوابط واضحة لأدائهم، بما يضمن منع تضارب المصالح وصون مكانة المؤسسة البرلمانية، ويعزز ثقة المواطنين بممثليهم.

وكان مجلس الشعب ناقش في العاشر من تشرين الثاني الجاري مقترح مدونة قواعد السلوك البرلمانية الخاصة بأعضائه، وذلك خلال أعمال اليوم الثالث من الجلسة الثانية للدورة العادية الأولى من الدور التشريعي الأول.