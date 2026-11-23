دمشق-سانا
عقدت لجنتا “الشؤون الدستورية والتشريعية” و”الحريات العامة وحقوق الإنسان” في مجلس الشعب، اجتماعاً مشتركاً لدراسة مشروع القانون المتضمن الضوابط القانونية الناظمة للحجز الاحتياطي، بما يضمن حماية حق الملكية ويحد من التعسف في استخدام الصلاحيات الإدارية.
وذكر المجلس عبر قناته على التلغرام اليوم الإثنين، أن الاجتماع تناول مختلف الجوانب القانونية للمشروع، ولا سيما وضع ضوابط تحد من تعسف الإدارة (الوزير المختص والجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش) في استخدام صلاحياتها، بما يحقق التوازن بين حماية الأموال العامة وصون حقوق الملكية الخاصة.
وأكدت المناقشات ضرورة استناد قرارات الحجز الاحتياطي إلى أسباب جدية ومبررات قانونية واضحة، مع تحديد الحالات التي يجوز فيها رفع الحجز أو قصره أو تبديل مطرحه، بما يضمن عدم التوسع في تطبيقه خارج الغايات القانونية المقررة له.
وتعمل اللجنتان على استكمال دراسة المشروع، وإعداد التقرير النهائي بشأنه، تمهيداً لرفعه إلى رئاسة مجلس الشعب وفق الأصول التشريعية.
وكانت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس الشعب عقدت في السابع من تشرين الثاني الجاري اجتماعاً برئاسة حسن صوفان، رئيس اللجنة، خُصّص لبحث عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بالشأن الحقوقي، ومتابعة المستجدات المتصلة باختصاصات اللجنة.