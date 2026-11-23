دمشق-سانا

عقدت لجنتا “الشؤون الدستورية والتشريعية” و”الحريات العامة وحقوق الإنسان” في ‏مجلس الشعب، اجتماعاً مشتركاً لدراسة مشروع القانون المتضمن الضوابط القانونية ‏الناظمة للحجز الاحتياطي، بما يضمن حماية حق الملكية ويحد من التعسف في استخدام ‏الصلاحيات الإدارية.‏

وذكر المجلس عبر قناته على التلغرام اليوم الإثنين، أن الاجتماع تناول مختلف الجوانب ‏القانونية للمشروع، ولا سيما وضع ضوابط تحد من تعسف الإدارة ‏(الوزير المختص ‏والجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش)‏ في استخدام ‏صلاحياتها، بما يحقق التوازن بين حماية الأموال العامة وصون حقوق الملكية الخاصة. ‏

وأكدت المناقشات ضرورة استناد قرارات الحجز الاحتياطي إلى أسباب جدية ومبررات ‏قانونية واضحة، مع تحديد الحالات التي يجوز فيها رفع الحجز أو قصره أو تبديل ‏مطرحه، بما يضمن عدم التوسع في تطبيقه خارج الغايات القانونية المقررة له.‏

وتعمل اللجنتان على استكمال دراسة المشروع، وإعداد التقرير النهائي بشأنه، تمهيداً لرفعه ‏إلى رئاسة مجلس الشعب وفق الأصول التشريعية.‏

وكانت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس الشعب عقدت في السابع من ‏تشرين الثاني الجاري اجتماعاً برئاسة حسن صوفان، رئيس اللجنة، خُصّص لبحث عدد ‏من الملفات والقضايا المرتبطة بالشأن الحقوقي، ومتابعة المستجدات المتصلة ‏باختصاصات اللجنة.‏