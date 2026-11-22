دمشق-سانا

رحب مجلس الشعب السوري باعتماد اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ‏قراراً بشأن دعم حقوق الإنسان في سوريا في الـ 18 من تشرين الثاني 2026.‏

وثمن المجلس عبر قناته على التلغرام اليوم الأحد، ترحيب الأمم المتحدة بإنشاء لجنتي ‌‏”الحريات العامة وحقوق الإنسان” و”العدالة الانتقالية والسلم الأهلي” في مجلس ‏الشعب، مؤكداً دور اللجنتين في صون الحقوق، ودعم العدالة الانتقالية من خلال ‏تشريعات وقوانين تعزز السلم الأهلي.‏

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أكد في كلمة له في الـ 18 ‏من الشهر الجاري خلال جلسة ‏للجنة الثالثة في الأمم المتحدة للتصويت على مشروع ‏القرار، أن القرار يلحظ ما تبذله الحكومة السورية لتغيير واقع السوريين ‏والسوريات، ‏ويرحب بالخطوات الملموسة لإعادة بناء المؤسسات وتعزيز الحقوق ‏والمشاركة، بدءاً ‏من تشكيل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا، وصولاً إلى ‏الإصلاحات وإلغاء ‏المحاكم الاستثنائية، والتقدم في حرية التعبير والتجمع وتكوين ‏الجمعيات ومشاركة ‏المجتمع المدني.‏

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ويأتي اعتماد القرار في إطار أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم ‏المتحدة، ضمن بحث اللجنة الثالثة للبند المتعلق بحالات حقوق الإنسان وتقارير ‏المقررين والممثلين الخاصين، وفي سياق الاهتمام الأممي بملف حقوق الإنسان في ‏سوريا.‏