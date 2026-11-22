دمشق-سانا
رحب مجلس الشعب السوري باعتماد اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن دعم حقوق الإنسان في سوريا في الـ 18 من تشرين الثاني 2026.
وثمن المجلس عبر قناته على التلغرام اليوم الأحد، ترحيب الأمم المتحدة بإنشاء لجنتي ”الحريات العامة وحقوق الإنسان” و”العدالة الانتقالية والسلم الأهلي” في مجلس الشعب، مؤكداً دور اللجنتين في صون الحقوق، ودعم العدالة الانتقالية من خلال تشريعات وقوانين تعزز السلم الأهلي.
وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أكد في كلمة له في الـ 18 من الشهر الجاري خلال جلسة للجنة الثالثة في الأمم المتحدة للتصويت على مشروع القرار، أن القرار يلحظ ما تبذله الحكومة السورية لتغيير واقع السوريين والسوريات، ويرحب بالخطوات الملموسة لإعادة بناء المؤسسات وتعزيز الحقوق والمشاركة، بدءاً من تشكيل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا، وصولاً إلى الإصلاحات وإلغاء المحاكم الاستثنائية، والتقدم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات ومشاركة المجتمع المدني.
ويأتي اعتماد القرار في إطار أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن بحث اللجنة الثالثة للبند المتعلق بحالات حقوق الإنسان وتقارير المقررين والممثلين الخاصين، وفي سياق الاهتمام الأممي بملف حقوق الإنسان في سوريا.