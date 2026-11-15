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لجنة الأسرة والمرأة في مجلس الشعب تبحث مع الشؤون الاجتماعية دعم النساء وحمايتهن

IMG 1651 Copy لجنة الأسرة والمرأة في مجلس الشعب تبحث مع الشؤون الاجتماعية دعم النساء وحمايتهن
لجنة المرأة والأسرة تبحث مع وفد من وزارة الشؤون الاجتماعية موضوعات تتعلق بدعم النساء السوريات-دمشق-15-11-2026-سانا

 دمشق-سانا
 
بحثت لجنة الأسرة والمرأة في مجلس الشعب، ملف دعم النساء السوريات وحمايتهن، وتعزيز مشاركتهن في مراكز صنع القرار، خلال اجتماع عقدته برئاسة أسماء السباعي، مع وفد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ضم ممثلات عن هيئة الأسرة والسكان والمنظمات التي تقودها النساء.
 
وأوضح المجلس في قناته على تلغرام، اليوم الأحد، أن الاجتماع ناقش تطوير التشريعات التي من شأنها دعم الأسرة والمرأة، ومنها قانون دعم كبار السن والفئات الهشّة، إضافةً إلى تطوير تشريعات تحدّ من العنف ضد النساء.
 
كما ناقش الاجتماع أهمية الكوتا (تخصيص نسبة معينة من المقاعد للنساء) من أجل إشراك النساء بشكل حقيقي، وبحث إنشاء وحدات إصلاح أسري، فضلاً عن مناقشة الخطة الوطنية في أجندة المرأة والسلام التي تعمل عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
 
وتشكلت لجنة الأسرة والمرأة في آب الماضي، بموجب القرار رقم 109 ‏لعام 2026 الصادر عن رئيس مجلس الشعب، والقاضي بتسمية أعضاء اللجان الدائمة ‏ورؤسائها ونوابهم.

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