جلسة حوارية مع أعضاء مجلس الشعب في درعا تبحث ملفات خدمية ‏وأمنية

درعا-سانا
ناقش أعضاء مجلس الشعب عن محافظة درعا خلال جلسة حوارية مع فعالياتٍ أهلية ووجهاء وناشطين من المجتمع المحلي بالمحافظة اليوم الثلاثاء، أبرز التحديات التي تواجه الجنوب السوري في ظل التطورات الأمنية الأخيرة، ولا سيما الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية، إضافةً إلى عدد من القضايا المعيشية والخدمية.
وأكد المشاركون بالجلسة التي عقدت في صالة اتحاد العمال بالمدينة، تعزيز التواصل بين ممثلي المحافظة في مجلس الشعب والمجتمع المحلي، بما يُسهم في عرض احتياجات الأهالي والاطلاع على مقترحاتهم.
وأوضح عضو مجلس الشعب مؤيد القبلاوي في تصريحٍ لـ سانا، أن الجلسة تهدف إلى الاستماع لأبرز القضايا التي يحتاجها أبناء المحافظة ودور مجلس الشعب في تلبية تطلعاتهم ومعالجة التحديات التي تواجه المنطقة.
وأشار القبلاوي إلى أن ابرز المناقشات التي طرحت خلال الجلسة رفض الانتهاكات الإسرائيلية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية، موضحا أنه جرى مناقشة التحديات المرتبطة بالموارد المائية في مناطق غرب حوران، وضرورة معالجة الممارسات التي تؤثر في الأمن المائي، إلى جانب أهمية الإسراع بإصدار قانون العدالة الانتقالية.
ولفت القبلاوي إلى أن المشاركين طرحوا قضايا تتعلق بالجرحى وذوي الشهداء، مشدداً على أهمية أن تكون هناك صلةٌ مباشرة ومستمرة بين أعضاء مجلس الشعب والمجتمع المحلي، بما يضمن انعكاس هموم المواطنين في العمل التشريعي، ومتابعة السلطة التنفيذية للمطالب المطروحة.
نقل تطلعات الأهالي ومتابعة مطالبهم
من جهته، أوضح عضو مجلس عشيرة درعا وأحد منظمي اللقاء رمزي أبو نبوت أن الدعوة إلى الجلسة الحوارية، جاءت بهدف إتاحة المجال أمام الناشطين والوجهاء وفعاليات المجتمع المحلي، لعرض هواجسهم ومطالبهم أمام أعضاء مجلس الشعب، في ضوء المستجدات الأخيرة بمحافظة درعا لجهة القصف الأردني الذي حدث الشهر الماضي والتوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، وما تفرضه هذه التطورات من تحدياتٍ على الأهالي.
ولفت أبو نبوت إلى أن أعضاء مجلس الشعب أكدوا العمل على نقل المطالب والملاحظات المطروحة إلى الجهات المختصة ومتابعتها، معرباً عن أمله في أن تتواصل هذه اللقاءات خلال الفترة المقبلة، بما يعزز الحوار والتنسيق بين ممثلي المحافظة والمجتمع المحلي.
معالجة أزمة المياه
ووصف عماد الحريري من أهالي بلدة إبطع الاجتماع بأنه خطوةٌ مهمة في تعزيز التواصل المباشر بين المواطنين ومؤسسات الدولة عبر ممثليهم في مجلس الشعب، مشيراً إلى أهمية الرسائل التي حملها اللقاء بشأن التحديات التي تواجه محافظة درعا والجنوب السوري عموماً.
وأكد الحريري ضرورة الاهتمام بملف الموارد المائية، في ظل النقص الحاد الذي تعاني منه المنطقة، ما يتطلب تدخل الجهات المعنية لإيجاد حلولٍ مباشرة ومستدامة لهذه المشكلة.
ويواصل أعضاء مجلس الشعب عقد الجلسات الحوارية مع ممثلي المجتمع المحلي في المحافظات والمناطق التي يمثلونها، بهدف تعزيز التواصل والاستجابة للاحتياجات واولويات العمل التشريعي.