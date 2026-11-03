جلسة حوارية مع أعضاء مجلس الشعب في درعا تبحث ملفات خدمية ‏وأمنية

درعا-سانا‏

ناقش أعضاء مجلس الشعب عن محافظة درعا خلال جلسة حوارية مع ‏فعالياتٍ أهلية ووجهاء وناشطين من المجتمع المحلي بالمحافظة اليوم ‏الثلاثاء، أبرز التحديات التي تواجه الجنوب السوري في ظل التطورات ‏الأمنية الأخيرة، ولا سيما الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية، إضافةً إلى ‏عدد من القضايا المعيشية والخدمية.‏

وأكد المشاركون بالجلسة التي عقدت في صالة اتحاد العمال بالمدينة، تعزيز ‏التواصل بين ممثلي المحافظة في مجلس الشعب والمجتمع المحلي، بما يُسهم ‏في عرض احتياجات الأهالي والاطلاع على مقترحاتهم.‏

وأوضح عضو مجلس الشعب مؤيد القبلاوي في تصريحٍ لـ سانا، أن الجلسة ‏تهدف إلى الاستماع لأبرز القضايا التي يحتاجها أبناء المحافظة ودور ‏مجلس الشعب في تلبية تطلعاتهم ومعالجة التحديات التي تواجه المنطقة.‏

وأشار القبلاوي إلى أن ابرز المناقشات التي طرحت خلال الجلسة رفض ‏الانتهاكات الإسرائيلية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية، موضحا أنه ‏جرى مناقشة التحديات المرتبطة بالموارد المائية في مناطق غرب حوران، ‏وضرورة معالجة الممارسات التي تؤثر في الأمن المائي، إلى جانب أهمية ‏الإسراع بإصدار قانون العدالة الانتقالية.‏

ولفت القبلاوي إلى أن المشاركين طرحوا قضايا تتعلق بالجرحى وذوي ‏الشهداء، مشدداً على أهمية أن تكون هناك صلةٌ مباشرة ومستمرة بين ‏أعضاء مجلس الشعب والمجتمع المحلي، بما يضمن انعكاس هموم المواطنين ‏في العمل التشريعي، ومتابعة السلطة التنفيذية للمطالب المطروحة.‏

نقل تطلعات الأهالي ومتابعة مطالبهم

من جهته، أوضح عضو مجلس عشيرة درعا وأحد منظمي اللقاء رمزي أبو ‏نبوت أن الدعوة إلى الجلسة الحوارية، جاءت بهدف إتاحة المجال أمام ‏الناشطين والوجهاء وفعاليات المجتمع المحلي، لعرض هواجسهم ومطالبهم ‏أمام أعضاء مجلس الشعب، في ضوء المستجدات الأخيرة بمحافظة درعا ‏لجهة القصف الأردني الذي حدث الشهر الماضي والتوغلات الإسرائيلية في ‏الجنوب السوري، وما تفرضه هذه التطورات من تحدياتٍ على الأهالي.‏

ولفت أبو نبوت إلى أن أعضاء مجلس الشعب أكدوا العمل على نقل المطالب ‏والملاحظات المطروحة إلى الجهات المختصة ومتابعتها، معرباً عن أمله في ‏أن تتواصل هذه اللقاءات خلال الفترة المقبلة، بما يعزز الحوار والتنسيق بين ‏ممثلي المحافظة والمجتمع المحلي.‏

معالجة أزمة المياه ‏

ووصف عماد الحريري من أهالي بلدة إبطع الاجتماع بأنه خطوةٌ مهمة في ‏تعزيز التواصل المباشر بين المواطنين ومؤسسات الدولة عبر ممثليهم في ‏مجلس الشعب، مشيراً إلى أهمية الرسائل التي حملها اللقاء بشأن التحديات ‏التي تواجه محافظة درعا والجنوب السوري عموماً.‏

وأكد الحريري ضرورة الاهتمام بملف الموارد المائية، في ظل النقص الحاد ‏الذي تعاني منه المنطقة، ما يتطلب تدخل الجهات المعنية لإيجاد حلولٍ مباشرة ‏ومستدامة لهذه المشكلة.‏

ويواصل أعضاء مجلس الشعب عقد الجلسات الحوارية مع ممثلي المجتمع ‏المحلي في المحافظات والمناطق التي يمثلونها، بهدف تعزيز ‏التواصل ‏والاستجابة للاحتياجات واولويات العمل التشريعي.‏