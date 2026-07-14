خبيران: انعقاد مجلس الشعب محطة مفصلية و 7 ملفات تشريعية تتصدر الأولويات

دمشق-سانا

يُشكّل انعقاد مجلس الشعب السوري محطة وطنية ‏ودستورية بالغة الأهمية في مسار بناء الدولة الجديدة، ‏ترتكز بشكل جوهري على سيادة القانون، والانتقال الفعلي ‏إلى مرحلة إرساء دعائم المؤسسات وتطبيق القوانين ‏وإعمال مبدأ فصل السلطات‎.‎

وفي حديث خاص لوكالة سانا، أكد خبيران أن مهمة ‏المجلس الجديد لا تنحصر في سن التشريعات، بل في ‏كونه صوتاً معبراً عن هموم الشارع، وحاملاً أميناً لقضايا ‏المواطنين لمعالجتها ضمن أطر مؤسسية وقانونية تراعي ‏الثوابت الوطنية وتعزز العدالة الاجتماعية‎.‎

دعم الاستقرار ومبدأ فصل السلطات

أوضح نقيب المحامين السوريين، محمد علي الطويل، أن ‏انعقاد المجلس يوجه رسالة واضحة داخلياً وخارجياً بأن ‏بناء الدولة يسير عبر مؤسسات منتخبة وفاعلة، تمضي ‏قدماً في ترسيخ دعائم الاستقرار وتطبيق القانون كمرتكز ‏للتجدد والانفتاح‎.‎

وشدد الطويل على أهمية مبدأ فصل السلطات (التشريعية ‏والتنفيذية والقضائية) مع الحفاظ على استقلالية كل منها، ‏لافتاً إلى أن استقلالية السلطة التنفيذية لا تلغي الحق ‏الأصيل لمجلس الشعب في الرقابة والمحاسبة، بما في ‏ذلك استجواب الوزراء والجهات المسؤولة عن تنفيذ ‏القوانين، لضمان التوازن والتعاون المثمر دون تغول ‏سلطة على أخرى‎.‎

من جانبه، رأى المحلل السياسي درويش خليفة أن ‏انتخاب رئاسة المجلس في جلسة مفتوحة يعكس رغبة ‏حقيقية في ترسيخ الدستورية وتراكم الخبرات الوطنية، ‏مؤكداً أن وجود مؤسسة تشريعية نشطة يعد ركيزة ‏أساسية لإقرار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستثمارية ‏التي تصب في صميم الاستقرار الاقتصادي والأمن ‏المجتمعي‎.‎

نقابة المحامين شريك في الإصلاح التشريعي

وأعلن نقيب المحامين استعداد النقابة التام – بصفتها شريكاً ‏وطنياً في الإصلاح التشريعي ومخزوناً استراتيجياً يضم ‏أكثر من 50 ألف محامٍ ومختص- لتقديم كل الكفاءات ‏والخبرات لدعم لجان مجلس الشعب في صياغة قوانين ‏عصرية رصينة تضمن سلامة البيئة القانونية للدولة‎.‎

وأكد أن نجاح مجلس الشعب هو نجاح للدولة ‏السورية بأكملها، داعياً مؤسسات المجتمع المدني ‏والنقابات المهنية إلى تقديم المقترحات البناءة، انطلاقاً من ‏أن بناء سوريا الجديدة هو مسؤولية جماعية تتطلب ثقافة ‏الحوار، واحترام القانون، والالتفاف حول المؤسسات ‏الدستورية‎.‎

الخارطة التشريعية.. 7 ملفات تتصدر الأولويات

واتفق نقيب المحامين والمحلل السياسي خليفة على أن ‏هناك 5 ملفات تشريعية وقانونية تأتي في مقدمة أولويات ‏السوريين، وينبغي أن تمثل حجر الأساس في أجندة عمل ‏مجلس الشعب الجديد للمرحلة الراهنة، وهي‎:‎

-قوانين الاستثمار وجذب رؤوس الأموال لتنشيط الحركة ‏الاقتصادية وتسهيل دخول المستثمرين والشركات‎.‎

-ملف العدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين لمعالجة ‏تداعيات سنوات الحرب وتأسيس السلم الأهلي على أسس ‏قانونية متينة‎.‎

-قوانين مكافحة الفساد لتطهير المؤسسات وحماية المال ‏العام‎.‎

-إصلاح السلطة القضائية لضمان قضاء مستقل ونزيه ‏يمثل الحارس الأمين لحقوق المواطنين وحرياتهم‎.‎

-تعديل القوانين الوضعية الأساسية، وتحديثها لتلائم ‏متطلبات العصر، وفي مقدمتها، قانون العقوبات، وقانون ‏أصول المحاكمات، وقانون العمل‎.‎

بدوره أضاف خليفة ملفين آخرين، يعتقد أن على مجلس ‏الشعب الجديد أخذهما بعين الاعتبار أيضاً وهما: ‎

-النظر في قانون الإدارة المحلية (رقم 107)، من أجل ‏تعزيز اللامركزية الإدارية وتمكين المحافظات من إدارة ‏شؤونها الداخلية بما يخدم التنمية المحلية‎.‎

-ووضع قانون توظيف وسلم رواتب جديد وعادل يستند ‏إلى الكفاءة والمؤهلات العلمية لتحقيق العدالة الوظيفية ‏وتحسين معيشة المواطنين، مع ضرورة مراعاة البعد ‏الوطني وأبناء الثورة الذين قدموا تضحيات جسيمة، عبر ‏دمجهم ضمن أطر مؤسسية واضحة تضمن تكافؤ الفرص ‏والاستحقاق معاً‎.‎

إنهاء عهد الكواليس المغلقة‎ ‎

وأكد المحلل خليفة ضرورة تجاوز النمط التقليدي ‏السابق في إدارة الجلسات البرلمانية خلف أبواب مغلقة، ‏مطالباً بنقل جلسات مجلس الشعب على الهواء مباشرة ‏لتعزيز مبدأ الشفافية وإشراك المواطنين في العملية ‏الرقابية‎.‎

كما دعا خليفة إلى استدعاء الوزراء تحت قبة المجلس ‏لمناقشتهم علناً في خططهم للمرحلة الانتقالية، ومتابعة ‏آليات تنفيذها على أرض الواقع، ولاسيما في الملفات ‏المرتبطة بإعادة هيكلة الاقتصاد السوري وزيادة الرواتب ‏وتحسين الظروف المعيشية الملموسة‎.‎

وكان مجلس الشعب عقد الأحد جلسته الأولى، الأحد 12 تموز، بحضور الرئيس الشرع وعدد من الوزراء، وأعضاء المجلس البالغ عددهم ‌‏206، حيث أدوا القسم، وانتخبوا عبد الحميد ‏العواك رئيساً للمجلس، ومصطفى موسى نائباً أول لرئيس المجلس، ومادونا بشارة ‏نائباً ثانياً، ومؤيد حبيب ‏أميناً للسرّ.‏