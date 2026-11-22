واشنطن-سانا

طوّر باحثون من جامعة واشنطن بمدينة سانت لويس الأمريكية، مادة هلامية ذكية تزداد قوة ومتانة كلما تعرضت للثني والضغط المتكرر، بدلاً من أن تتآكل أو تضعف مع الاستخدام، في ابتكار قد يمهد لتطبيقات طبية جديدة، تشمل دعم المفاصل الاصطناعية والمساعدة في إصلاح الأنسجة التالفة.

وذكر موقع جامعة واشنطن في تقرير نشره أول أمس، أن نتائج الدراسة نُشرت في مجلة «نيتشر ماتيريالز» (Nature Materials)، موضحاً أن المادة الجديدة تتكون من مزيج من بلورات السكر ومركب «بولي إيثيلين غليكول» القابل للتحلل الحيوي، اللذين يشكلان معاً هيدروجيلاً مرناً قادراً على امتصاص الماء والاحتفاظ به.

وتستمد المادة قدرتها على زيادة المتانة من مركب سكري يُعرف باسم «السيكلودكسترين»، يتخذ شكل حلقات جزيئية تتحرك على طول سلاسل البوليمر عند تعرض المادة للشد أو الثني، ثم تعيد ترتيب نفسها عند زوال الضغط، ما يسهم في تقوية المناطق الأكثر تعرضاً للإجهاد المتكرر.

واختبر الباحثون المادة بتثبيتها على مفصل مرن يحاكي حركة الركبة، وتمّ إخضاعه لعشرة آلاف دورة من الثني، وأظهرت النتائج تحسناً في انتظام بنيتها الداخلية وزيادة قوتها في المناطق الأكثر تعرضاً للضغط.

ويرى الباحثون أن هذه الخاصية قد تتيح استخدام المادة في تطبيقات طبية، مثل دعم المفاصل الاصطناعية وإصلاح الأنسجة، إذ تحافظ على مرونتها في المناطق الأقل تعرضاً للضغط، بينما تزداد صلابة في المواضع التي تحتاج إلى دعم إضافي.

ولا تزال المادة في مرحلة البحث والتطوير، ويعمل الفريق على توسيع نطاق تصنيعها ودراسة تطبيقاتها المحتملة بالتعاون مع متخصصين في المجالات الطبية، في خطوة نحو تطوير مواد حيوية قادرة على التكيف مع حركة الجسم والضغوط التي تتعرض لها دون أن تفقد خصائصها مع الاستخدام المتكرر.