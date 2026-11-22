بكين-سانا

قد يؤثر شكل الجسم في الانطباعات التي نكوّنها عن الآخرين، إذ يميل بعض الأشخاص إلى اعتبار أصحاب الأجسام الممتلئة أكثر تسامحاً ولطفاً مقارنة بأصحاب الأجسام النحيفة، وفق دراسة حديثة رصدت العلاقة بين المظهر الجسدي والأحكام المسبقة على الصفات الشخصية.

وذكر موقع «PsyPost» العلمي في تقرير نشره أمس السبت، أن الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة جنوب الصين للمعلمين، ونُشرت في مجلة «British Journal of Psychology»، اعتمدت خمس تجارب نفسية لاختبار تأثير حجم الجسم في الانطباعات التي يكونها الأشخاص عن الآخرين.

وأظهرت النتائج أن المشاركين قيّموا أصحاب الأجسام الممتلئة على أنهم أكثر تسامحاً من ذوي الأجسام النحيفة، ولم يقتصر هذا الانطباع على تقييم الصور، بل ظهر أيضاً في إحدى التجارب التي فضّل فيها المشاركون اختيار شخصية افتراضية ذات جسم أكبر شريكاً لهم في لعبة جماعية، لاعتقادهم بأنها ستكون أكثر استعداداً لتجاوز أخطائهم والعفو عنها.

ولمعرفة أسباب هذه الأحكام، درس الباحثون الصفات المرتبطة بأشكال الأجسام المختلفة، فوجدوا أن المشاركين يميلون إلى ربط الأجسام الممتلئة بصفات مثل الود واللطف، وهو ما يفسر، وفق الدراسة، اعتبار أصحابها أكثر تسامحاً.

كما أظهرت التجارب أن توزيع الدهون في الجسم قد يؤثر في هذه الانطباعات، إذ حصلت الصور التي تظهر فيها الدهون في منطقة البطن على تقييمات أعلى من حيث التسامح مقارنة بصور الأجسام النحيفة.

وتشير النتائج إلى أن المظهر الخارجي قد يؤثر في الأحكام التي يصدرها الأشخاص على طباع الآخرين، حتى قبل التعرف إلى سلوكهم الفعلي، ما يسلط الضوء على دور الصور النمطية والانطباعات المسبقة في تشكيل العلاقات والتفاعلات الاجتماعية.

وتسلط هذه الدراسة الضوء على تأثير المظهر الخارجي في تكوين الانطباعات والأحكام المسبقة عن الآخرين، وكيف يمكن للصور النمطية المرتبطة بأشكال الأجسام أن تؤثر في تقييم الصفات الشخصية والتفاعلات الاجتماعية.