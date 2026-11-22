سيئول-سانا

تختبر شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية ميزة جديدة ضمن واجهة التشغيل المرتقبة «One UI 9.5»، تهدف إلى تنبيه السائقين إلى مخاطر القيادة عند عدم حصولهم على قسط كافٍ من النوم، إلى جانب تقديم تحذيرات تتعلق بالطقس وظروف الطريق.

وذكر موقع «أندرويد أوثوريتي» المتخصص بأخبار التكنولوجيا، في تقرير نشره أول أمس، أنه رصد ميزة تحمل اسم «Smart Caution» ضمن الشيفرات البرمجية للنسخة التجريبية من واجهة التشغيل، مشيراً إلى أنها تستند إلى بيانات النوم المسجلة في تطبيق «Samsung Health»، لتنبيه المستخدم عندما تنخفض درجة تقييم نومه إلى أقل من 60.

وتأتي الميزة في إطار تطوير خاصية «Driving Report» التي تحلل عادات القيادة، بما في ذلك السرعة والانعطافات الحادة واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وتقدم تقريراً أسبوعياً عن سلوك السائق.

وبحسب المعلومات المتاحة، قد تشمل الميزة تحذيرات عند القيادة في الأجواء الماطرة أو الثلجية، مع توصيات بالحفاظ على مسافة أمان مناسبة، فيما تتطلب الاستفادة من بعض وظائفها، استخدام ساعة «Galaxy Watch» أو خاتم «Galaxy Ring» الذكيين.

وتشير التسريبات أيضاً إلى أن التحديث قد يتضمن تحسينات إضافية، منها إمكانية حفظ المسارات المفضلة وتطوير خاصية تذكر مكان ركن السيارة والطابق الذي توجد فيه ضمن مواقف السيارات متعددة الطوابق.

ولا تزال هذه المزايا قيد الاختبار، ولم تعلن «سامسونغ» رسمياً موعد إطلاقها أو تأكيد توافرها في الإصدار النهائي من واجهة التشغيل.