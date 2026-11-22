كانبرا-سانا

تتراجع كفاءة الجهاز المناعي تدريجياً مع التقدم في العمر، ما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى، وفي هذا السياق كشف باحثون أستراليون عن تغيرات جينية تصيب بعض الخلايا المناعية، وقد تؤدي إلى إضعاف قدرتها الدفاعية، بل وإعاقة عمل خلايا مناعية أخرى.

وذكر موقع «ميديكال إكسبريس» العلمي في تقرير نشره في العشرين من تشرين الثاني الجاري، أن الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة موناش الأسترالية ونُشرت في مجلة «Science Immunology»، ركزت على خلايا مناعية تُعرف باسم «CD8+ T»، وتؤدي دوراً أساسياً في التعرف على الخلايا المصابة والسرطانية ومهاجمتها.

وأظهرت النتائج أن التقدم في العمر يرتبط بثلاثة أنماط من التغيرات في التعليمات الجينية التي تنظم عمل هذه الخلايا، الأمر الذي يؤثر في قدرتها على التعرف على التهديدات الجديدة ومواجهتها، فضلاً عن تنظيم الاستجابة المناعية والحفاظ على وظائفها الدفاعية.

ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة رصد مجموعة من الخلايا المناعية المتقدمة في العمر، لا تتراجع قدرتها على حماية الجسم فحسب، بل تبدأ أيضاً بتثبيط استجابات خلايا مناعية أخرى، ما يشير إلى أن ضعف المناعة مع الشيخوخة قد ينتج عن تراجع كفاءة الخلايا الدفاعية وظهور خلايا تعرقل عملها.

وأوضح الباحث في معهد موناش لاكتشاف الطب الحيوي التابع للجامعة والمؤلف الأول للدراسة، دانيال ثيلي، أن التقدم في العمر يُعد من أبرز عوامل خطر الإصابة بالسرطان، مبيناً أن الجهاز المناعي يراقب خلايا الجسم باستمرار ويتخلص من الخلايا التي قد تتحول إلى سرطانية، لكن هذه القدرة تتراجع مع مرور السنوات.

وأضاف أن تحديد التغيرات التي تحدث داخل الخلايا المناعية يوفر خريطة تساعد الباحثين على فهم أسباب الخلل وتحديد أهداف محتملة لتطوير علاجات تستعيد بعض وظائف الجهاز المناعي مع التقدم في العمر.

بدورها، أشارت الباحثة الرئيسية نيكول لا غروتا إلى أن فهم العوامل التي تؤدي إلى شيخوخة الخلايا المناعية قد يتيح استهداف هذه التغيرات مستقبلاً، ليس للحد من تراجع المناعة فحسب، بل لفهم تأثيرات الشيخوخة في أعضاء الجسم المختلفة أيضاً.

وتفتح هذه النتائج المجال أمام دراسات إضافية لاستكشاف طرق الحفاظ على كفاءة الجهاز المناعي مع التقدم في العمر، والحد من تراجع قدرته على مواجهة العدوى والخلايا السرطانية، إلا أن تحويل هذه النتائج إلى علاجات متاحة للبشر لا يزال يتطلب مزيداً من البحث.