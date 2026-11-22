واشنطن-سانا

أضافت شركة «غوغل» ميزةً جديدةً إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي «جيميناي»، تتيح للمستخدمين إنشاء صور متحركة بصيغة GIF وفقاً لأوصافهم واحتياجاتهم، ومشاركتها بسهولة عبر تطبيقات ومنصات مختلفة.

وذكرت الشركة في صفحة الدعم الخاصة بتطبيق جيميناي، أمس السبت، أن الميزة تتيح إنتاج رسوم متحركة متنوعة، تشمل التأثيرات البصرية والميمز الطريفة، بالاعتماد على نموذجها لتوليد الفيديو «Gemini Omni 1.2 Flash»، الذي يوفر حركة سلسة، واتساقاً في إطارات الصورة المتحركة.

ويمكن للمستخدمين إنشاء هذه الصور من خلال كتابة وصف للمشهد أو الحركة المطلوبة، كما تتيح الميزة تحميل صور ومقاطع فيديو لاستخدامها مراجع بصرية، بما يساعد على إنتاج محتوى أكثر تخصيصاً.

وتوفر «غوغل» أيضاً قوالب جاهزة لإنشاء الصور التعبيرية، فيما تبلغ مدة الرسوم المتحركة الناتجة نحو ثلاث ثوانٍ، وتُعرض في حلقة متكررة تلقائياً.

وبعد إنشاء الصورة، يمكن للمستخدم تنزيلها بصيغة GIF أو نسخها ومشاركتها عبر تطبيقات المراسلة والبريد الإلكتروني والمستندات التي تدعم هذا النوع من الملفات.

وتأتي هذه الميزة في إطار توسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى المرئي، وتوفير أدوات تتيح للمستخدمين تصميم مواد تعبيرية ومتحركة خاصة بهم دون الحاجة إلى برامج تحرير متخصصة.