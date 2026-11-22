لندن-سانا

تختلف طريقة تنظيم الدماغ لنشاطه العصبي أثناء فهم اللغة باختلاف المرحلة العمرية وطبيعة المعاني التي يعالجها، إذ قد تتباين كفاءة الشبكات العصبية لدى الأطفال والمراهقين عند الاستماع إلى جمل لغوية، وفق دراسة علمية حديثة.

وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة تكساس في دالاس وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، ونُشرت أمس السبت في مجلة «Scientific Reports»، أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و10 سنوات أظهروا كفاءة أعلى في تنظيم الشبكات العصبية العامة والمحلية مقارنة بالمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً، عند معالجة الجمل الصحيحة من حيث المعنى.

وكشفت النتائج، أن هذه الفروق العمرية لم تظهر عند الاستماع إلى جمل تتضمن أخطاء دلالية، ما يشير إلى أن تنظيم الشبكات العصبية في الدماغ قد يتباين تبعاً لطبيعة المعلومات اللغوية التي يعالجها.

كما أظهرت الدراسة ارتباط بعض مؤشرات تنظيم الشبكات العصبية لدى الأطفال بمهارات معالجة الجمل، ما يسلط الضوء على العلاقة بين بنية النشاط العصبي والقدرة على فهم اللغة واستيعاب المعاني.

وتشير النتائج إلى أن التقدم في العمر لا يرتبط بالضرورة بتحسن متساوٍ في جميع أنماط معالجة المعلومات اللغوية، إذ قد تختلف آليات تنسيق النشاط العصبي حسب طبيعة المعنى المراد فهمه، ما يبرز أهمية دراسة تطور مهارات الاستيعاب اللغوي خلال مراحل النمو المختلفة.

وتسهم الدراسة في توسيع فهم التغيرات العصبية المصاحبة لتطور القدرات اللغوية لدى الأطفال والمراهقين، وقد تساعد الأبحاث المستقبلية في فهم آليات معالجة اللغة وصعوبات استيعاب المعاني بصورة أعمق.