هلسنكي-سانا

توصل باحثون من جامعة يوفاسكولا في فنلندا إلى أن الأطفال الذين يقضون وقتاً أطول أمام الشاشات قد يتمتعون بقدرات إدراكية أفضل عند بلوغهم سن المراهقة، بما يشمل الذاكرة وسرعة الاستجابة، وفق دراسة تابعت مجموعة من الأطفال على مدى ثماني سنوات.

ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة Science and Medicine in Sport في أيار الماضي، ونقلها موقع «ساينس أليرت» العلمي، اليوم الأحد، فقد شملت الأبحاث 260 طفلاً بدأت متابعتهم عندما كان عمرهم نحو 8 سنوات، واستمرت حتى بلوغهم قرابة 16 عاماً، بهدف بحث العلاقة بين استخدام الشاشات والنشاط البدني والقدرات الذهنية.

وخلال فترة الدراسة، سجل الباحثون الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات، ومستوى نشاطهم البدني، والفترات التي يمضونها دون حركة، بالاعتماد على الاستبيانات وأجهزة تتبع النشاط، وفي نهاية الدراسة خضع المشاركون لاختبارات لقياس الذاكرة والانتباه وسرعة رد الفعل ومهارات التفكير.

وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين قضوا وقتاً أطول أمام الشاشات خلال سنوات الطفولة حققوا نتائج أفضل في بعض الاختبارات عند بلوغهم سن المراهقة، إذ سجلوا درجات أعلى في التقييم العام للقدرات الذهنية، وأظهروا سرعة أكبر في الاستجابة خلال اختبارات الذاكرة العاملة.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تشير إلى أن استخدام الشاشات ليس ضاراً بالضرورة، وأن تأثيره قد يرتبط بطبيعة الأنشطة التي يمارسها الأطفال عبر الأجهزة، إذ قد تساعد ألعاب الفيديو التي تتطلب التركيز والتفكير واتخاذ القرارات على تنمية بعض المهارات الذهنية، كما يمكن أن تكون القراءة والكتابة وإنجاز الواجبات المدرسية باستخدام الأجهزة أنشطة مفيدة للقدرات الإدراكية.

وفي المقابل، لاحظ الباحثون ارتباطاً بين ممارسة النشاط البدني غير المنظم وانخفاض الأداء في أحد اختبارات الذاكرة لدى الأولاد، إلا أن هذه النتيجة لم تظهر بصورة واضحة عند تحليل بيانات جميع المشاركين، ما لا يسمح باعتبارها دليلاً على تأثير النشاط البدني سلباً في الذاكرة.

وتشير الدراسة إلى أن تقييم تأثير الشاشات في الأطفال لا ينبغي أن يعتمد على عدد الساعات وحده، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار طبيعة الاستخدام والأنشطة التي يمارسها الأطفال عبر الأجهزة.

ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن النتائج تظهر ارتباطاً بين زيادة وقت الشاشة وتحسن بعض القدرات الذهنية، ولا تثبت أن استخدام الشاشات هو السبب المباشر لهذا التحسن، ما يستدعي إجراء دراسات إضافية لفهم هذه العلاقة بصورة أدق.

وتسلط النتائج الضوء على أهمية النظر إلى استخدام الأجهزة الرقمية لدى الأطفال من منظور أوسع، يوازن بين طبيعة المحتوى والأنشطة الرقمية والوقت المخصص لها، بدلاً من التعامل مع الشاشات بوصفها عاملاً سلبياً بصورة مطلقة.