استوكهولم-سانا

كشفت دراسة سويدية حديثة، أن ازدحام الثلاجات وسوء تنظيم محتوياتها، إلى جانب شراء كميات من الطعام تفوق الحاجة، عوامل تسهم في نسيان المواد الغذائية وفسادها قبل استهلاكها، مشيرةً إلى أن تصميم الثلاجات وعبوات التغليف قد يزيد أيضاً من هذه المشكلة داخل المنازل.

وذكر موقع جامعة لينشوبينغ السويدية أمس الأول، أن باحثين من الجامعة توصلوا إلى هذه النتائج، لافتين إلى أن الحد من هدر الطعام لا يرتبط بعادات المستهلكين وحدها، بل يتطلب أيضاً تطوير تصميم الثلاجات وعبوات التغليف بما يتلاءم مع سلوك الناس وطرق تخزينهم للأغذية.

وأظهرت الدراسة أن تكديس المواد الغذائية داخل الثلاجات يجعل بعض المنتجات تختفي خلف غيرها، ولا سيما في الرفوف الخلفية، فتُنسى حتى تفسد، كما أن الاعتماد على الذاكرة عند التسوق قد يؤدي إلى شراء مواد موجودة بالفعل في المنزل، ما يزيد تراكمها واحتمالات تلفها.

ورصد الباحثون ممارسات أخرى تسهم في هدر الطعام، منها وضع الحليب في رفوف أبواب الثلاجات، حيث تكون درجات الحرارة أعلى نسبياً من الأجزاء الداخلية، واستخدام عبوات كبيرة تحجب المنتجات الأخرى، وتصعّب الاطلاع على تواريخ الصلاحية وتعليمات التخزين، فضلاً عن الأكياس الورقية التي تحول دون رؤية الخضار والفواكه الموجودة بداخلها بسهولة.

وأشار الباحثون إلى أن سهولة الوصول إلى الطعام قد تتقدم أحياناً على مراعاة شروط حفظه، إذ يتعامل بعض المستهلكين مع وضع المنتجات داخل الثلاجة وكأن مسؤوليتهم عنها انتهت، من دون متابعة محتوياتها واستهلاكها في الوقت المناسب.

ووصف باباك نمات، الباحث ما بعد الدكتوراه في جامعة لينشوبينغ، الثلاجة بأنها أشبه بـ«ثقب أسود أخلاقي»، في إشارة إلى أن كثيراً من الأشخاص يعتقدون أن مسؤوليتهم عن الطعام تنتهي بمجرد وضعه داخلها، ما يؤدي إلى إغفال بعض المنتجات وتركها حتى تفسد.

وأكدت الدراسة أهمية الحد من هدر الطعام في المنازل، لما ينطوي عليه من خسارة للموارد والجهد والمال، إذ يؤدي التخلص من الأغذية قبل استهلاكها إلى إهدار ما أُنفق على إنتاجها وشرائها، فضلاً عن زيادة النفايات.

وخلصت الدراسة، المنشورة في مجلة «Sustainability» العلمية، إلى أن الحد من هدر الطعام يتطلب تطوير تصميم الثلاجات وعبوات التغليف بما يساعد على تنظيم المنتجات وإبقائها ظاهرة وسهلة الوصول، إلى جانب تبني عادات يومية بسيطة، مثل تفقد محتويات الثلاجة قبل التسوق، وشراء الكميات اللازمة، ووضع الأطعمة الأقدم في أماكن واضحة لتستهلك قبل تلفها.

ونبه الباحثون إلى ضرورة التعامل مع نتائج الدراسة بحذر، نظراً إلى طبيعتها الاستكشافية ومحدودية عدد المشاركين فيها.

وتبرز نتائج مثل هذه الدراسات أهمية تنظيم تخزين الأغذية والتخطيط لشراء الاحتياجات بما يساعد على الحفاظ على الطعام والحد من الهدر، في ظل تزايد الاهتمام بالاستهلاك المسؤول والاستفادة من الموارد.