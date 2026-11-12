“إنفيديا” تعلن تنحّي مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانج

واشنطن-سانا‏

أعلنت شركة إنفيديا الأمريكية، اليوم الخميس، استقالة مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانج، عقب هبوط حاد في ‏أسهم الشركة تجاوزت نسبته 12 بالمئة خلال تعاملات ما قبل افتتاح السوق.‏

ونقلت رويترز عن الشركة قولها في بيان: إنه سيغادر مجلس الإدارة أيضاً، وإن كبيرة المسؤولين الماليين كوليت كريس ‏ستتولى منصب الرئيس التنفيذي ⁠بصورة مؤقتة إلى حين تعيين خلف دائم له.‏

ويملك هوانج، البالغ من العمر 63 عاماً، نحو 3.61 بالمئة من أسهم الشركة، ما يجعله رابع أكبر مساهم فيها، وهو أحد ‏مؤسسيها الذين قادوها على مدى أكثر من ثلاثة عقود لتصبح من أبرز موردي الرقائق الإلكترونية المستخدمة في ‏تقنيات الذكاء الاصطناعي.‏

وتراجع سهم “إنفيديا” بأكثر من 12 بالمئة خلال التعاملات المبكرة اليوم، ما ضغط على أداء الأسواق المالية، وأثار ‏مخاوف بشأن مستقبل الشركة التي تُعد من أبرز ركائز صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية.‏

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وتأتي استقالة هوانج بعد تصاعد الضغوط عليه خلال الأيام الماضية، على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن علاقة ‏عاطفية خارج إطار الزواج مع سيدة أعمال صينية تشتبه السلطات الأمريكية في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات في ‏بكين، بحسب ما أوردته رويترز.‏

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ويُتوقع أن يترك رحيل هوانج فراغاً قيادياً في الشركة التي تجاوزت قيمتها السوقية أربعة تريليونات دولار، وأسهمت ‏رقائقها في دفع طفرة الذكاء الاصطناعي وتعزيز المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.‏