“إنفيديا” تعلن تنحّي مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانج

واشنطن-سانا
أعلنت شركة إنفيديا الأمريكية، اليوم الخميس، استقالة مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانج، عقب هبوط حاد في أسهم الشركة تجاوزت نسبته 12 بالمئة خلال تعاملات ما قبل افتتاح السوق.
ونقلت رويترز عن الشركة قولها في بيان: إنه سيغادر مجلس الإدارة أيضاً، وإن كبيرة المسؤولين الماليين كوليت كريس ستتولى منصب الرئيس التنفيذي بصورة مؤقتة إلى حين تعيين خلف دائم له.
ويملك هوانج، البالغ من العمر 63 عاماً، نحو 3.61 بالمئة من أسهم الشركة، ما يجعله رابع أكبر مساهم فيها، وهو أحد مؤسسيها الذين قادوها على مدى أكثر من ثلاثة عقود لتصبح من أبرز موردي الرقائق الإلكترونية المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتراجع سهم “إنفيديا” بأكثر من 12 بالمئة خلال التعاملات المبكرة اليوم، ما ضغط على أداء الأسواق المالية، وأثار مخاوف بشأن مستقبل الشركة التي تُعد من أبرز ركائز صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية.
وتأتي استقالة هوانج بعد تصاعد الضغوط عليه خلال الأيام الماضية، على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن علاقة عاطفية خارج إطار الزواج مع سيدة أعمال صينية تشتبه السلطات الأمريكية في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات في بكين، بحسب ما أوردته رويترز.
ويُتوقع أن يترك رحيل هوانج فراغاً قيادياً في الشركة التي تجاوزت قيمتها السوقية أربعة تريليونات دولار، وأسهمت رقائقها في دفع طفرة الذكاء الاصطناعي وتعزيز المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.