دراسة: طريقة إعطاء مضادات الصفائح تؤثر في التعافي بعد النوبة القلبية

‏ ‏واشنطن-سانا

أظهرت دراسة حديثة أن إعطاء الأدوية المضادة للصفائح الدموية عن طريق الوريد حقق نتائج أفضل في تعافي القلب ‏لدى المرضى الذين تعرضوا لصدمة قلبية عقب النوبة القلبية، مقارنة بإعطاء هذه الأدوية عن طريق الفم.‏

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ووفق تقرير نشره موقع ميديكال إكسبريس، أمس الإثنين، أجرى الدراسة التي شملت 605 مرضى‏ باحثون من ‏مستشفى ماونت سيناي في الولايات المتحدة قارنوا خلالها بين الطريقتين في منع تجمع الصفائح الدموية، وهي مكونات ‏صغيرة في الدم قد تتجمع لتشكل جلطات تعيق تدفقه.‏

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وأظهرت النتائج أن احتمال انسداد الأوعية الدموية الدقيقة داخل عضلة القلب كان أقل بنسبة 73 بالمئة لدى المرضى ‏الذين تلقوا العلاج الوريدي، مقارنة بمن تلقوا العلاج الفموي، علماً أن هذه الأوعية مسؤولة عن إيصال الدم والأكسجين ‏إلى أنسجة القلب.‏

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كما بينت متابعة المرضى لمدة عام تحسناً أكبر في قدرة القلب على ضخ الدم لدى المجموعة التي تلقت العلاج ‏الوريدي، وفق فحوص التصوير بالموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي، التي تساعد على تقييم كفاءة عضلة ‏القلب.‏

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‏وتكتسب هذه النتائج أهميتها من أن الصدمة القلبية من أخطر المضاعفات التي قد تعقب النوبة القلبية، إذ يضعف القلب ‏خلالها عن ضخ الدم بالقدر الكافي، ما يحرم أعضاء الجسم، مثل الدماغ والكليتين، من حاجتها إلى الدم والأكسجين، ‏الأمر الذي يجعل الحفاظ على تدفق الدم إلى عضلة القلب عاملاً مهماً في دعم تعافيها.‏