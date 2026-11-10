دراسة: طريقة إعطاء مضادات الصفائح تؤثر في التعافي بعد النوبة القلبية

واشنطن-سانا
أظهرت دراسة حديثة أن إعطاء الأدوية المضادة للصفائح الدموية عن طريق الوريد حقق نتائج أفضل في تعافي القلب لدى المرضى الذين تعرضوا لصدمة قلبية عقب النوبة القلبية، مقارنة بإعطاء هذه الأدوية عن طريق الفم.
ووفق تقرير نشره موقع ميديكال إكسبريس، أمس الإثنين، أجرى الدراسة التي شملت 605 مرضى باحثون من مستشفى ماونت سيناي في الولايات المتحدة قارنوا خلالها بين الطريقتين في منع تجمع الصفائح الدموية، وهي مكونات صغيرة في الدم قد تتجمع لتشكل جلطات تعيق تدفقه.
وأظهرت النتائج أن احتمال انسداد الأوعية الدموية الدقيقة داخل عضلة القلب كان أقل بنسبة 73 بالمئة لدى المرضى الذين تلقوا العلاج الوريدي، مقارنة بمن تلقوا العلاج الفموي، علماً أن هذه الأوعية مسؤولة عن إيصال الدم والأكسجين إلى أنسجة القلب.
كما بينت متابعة المرضى لمدة عام تحسناً أكبر في قدرة القلب على ضخ الدم لدى المجموعة التي تلقت العلاج الوريدي، وفق فحوص التصوير بالموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي، التي تساعد على تقييم كفاءة عضلة القلب.
وتكتسب هذه النتائج أهميتها من أن الصدمة القلبية من أخطر المضاعفات التي قد تعقب النوبة القلبية، إذ يضعف القلب خلالها عن ضخ الدم بالقدر الكافي، ما يحرم أعضاء الجسم، مثل الدماغ والكليتين، من حاجتها إلى الدم والأكسجين، الأمر الذي يجعل الحفاظ على تدفق الدم إلى عضلة القلب عاملاً مهماً في دعم تعافيها.