زلزالان يضربان تشينغهاي غرب الصين

بكين-سانا
ضرب زلزالان بلغت قوتهما 5.8 و5.7 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء مقاطعة تشينغهاي شمال غرب الصين، وفق المركز الصيني لشبكات الزلازل.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن المركز أن زلزالاً بقوة 5.7 درجات وقع في المنطقة، أعقبه بعد نحو 18 دقيقة زلزال آخر بلغت قوته 5.8 درجات، مشيراً إلى أن مركز الزلزال الأخير حُدد على عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزالين.
يذكر أن 13 شخصاً أصيبوا بجروح في 29 حزيران الماضي، إثر وقوع زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر في محافظة قاوشيان في مدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.
ويعد زلزال سيتشوان في عام 2008 جنوب غرب جمهورية الصين، من أكثر الزلال قوة وأثراً في البلاد، حيث بلغت شدته 7.8 على مقياس ريختر، وخلف أكثر من 50 ألف قتيل.