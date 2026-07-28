زلزالان يضربان تشينغهاي غرب الصين

بكين-سانا‏

ضرب زلزالان بلغت قوتهما 5.8 و5.7 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء مقاطعة ‏تشينغهاي شمال غرب الصين، وفق المركز الصيني لشبكات الزلازل.‏

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن المركز أن زلزالاً بقوة 5.7 درجات وقع في ‏المنطقة، أعقبه بعد نحو 18 دقيقة زلزال آخر بلغت قوته 5.8 درجات، مشيراً إلى أن ‏مركز الزلزال الأخير حُدد على عمق 10 كيلومترات.‏

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزالين.‏

يذكر أن 13 شخصاً أصيبوا بجروح في 29 حزيران الماضي، إثر وقوع زلزال بقوة 5.5 ‏درجات على مقياس ريختر في محافظة ‏قاوشيان في مدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان ‏جنوب غرب الصين.‏

ويعد زلزال سيتشوان في عام 2008 جنوب غرب جمهورية الصين، من أكثر الزلال قوة ‏وأثراً في البلاد، حيث بلغت شدته 7.8 على مقياس ريختر، وخلف أكثر من 50 ألف ‏قتيل.‏