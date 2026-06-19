“OpenAI” تعزز “تشات جي بي تي” بميزة جدولة ذكية للمهام والإشعارات

واشنطن-سانا

بدأت شركة “OpenAI” طرح نظام جديد داخل “تشات جي بي تي” يتيح جدولة المهام والتذكيرات وأتمتة التنبيهات، بما يمنح التطبيق قدرة أقرب إلى المساعد الشخصي الذكي القادر على متابعة المهام وتنفيذها في أوقات محددة يختارها المستخدم.

وذكر موقع “Android Authority” المتخصص بالتقنيات اليوم الجمعة، أن هذه الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين ضبط تذكيرات متنوعة ومتابعة موضوعات وأحداث محددة، مع إمكانية تلقي إشعارات عند حدوث تحديثات أو تغييرات مرتبطة بها، إضافة إلى إدارة المهام عبر واجهة مخصصة داخل التطبيق.

كما يشمل النظام مركزاً لإدارة المهام يتيح عرضها وتعديلها أو إيقافها أو حذفها، مع الاعتماد على الإشعارات لضمان وصول التنبيهات في الوقت المناسب، في حال تفعيلها على الأجهزة المختلفة.

وبيّنت التقارير أن هذه الميزة ستكون مدفوعة وليست متاحة ضمن النسخة المجانية، مع اختلاف عدد المهام المسموح بها بحسب نوع الاشتراك، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تعزيز الخدمات المدفوعة داخل المنصة.

وتعكس هذه الخطوة توجه “OpenAI” نحو تعزيز قدرات “تشات جي بي تي” ليصبح أكثر تكاملاً مع احتياجات المستخدمين اليومية، عبر الانتقال من الاستجابة اللحظية إلى إدارة المهام بشكل استباقي ومنظم ضمن منظومة اشتراك مدفوعة.