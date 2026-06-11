“مرسيدس-بنز” تعتزم المشاركة في تطوير أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة

برلين-سانا

أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية “مرسيدس-بنز” وشركة “تايتان تكنولوجيز” الناشئة المتخصصة في الصناعات الدفاعية، تعاونهما لتطوير أنظمة دفاعية مضادة للطائرات المسيّرة تُركّب على مركبات، في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية.

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الخميس عن بيان مشترك للشركتين قولهما: إنهما وقعتا، على هامش معرض برلين الدولي للطيران والفضاء المقام حالياً في العاصمة الألمانية، مذكرة تفاهم بشأن تعاون مستقبلي لتطوير منصات متنقلة لمكافحة الطائرات المسيّرة وأنظمة دفاعية متحركة تسهم في تعزيز الأمن الأوروبي.

وأوضح البيان أن الأنظمة المزمع تطويرها ستُركّب على مركبات “مرسيدس-بنز” المخصصة للطرق الوعرة من طراز “الفئة جي”، إضافة إلى شاحنات “سبرينتر”، فيما ستقدم شركة “تايتان تكنولوجيز” خبراتها في مجال تطوير أنظمة مواجهة الطائرات المسيّرة.

وكان رئيس مجلس إدارة “مرسيدس-بنز” أولا كالينيوس أكد في تصريحات سابقة أن المجموعة مستعدة للمساهمة في تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية.

من جانبها، اعتبرت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايش أن هذه الشراكة ستسهم في توفير حماية أفضل للبنى التحتية الحيوية في ألمانيا، وتعزيز سيادتها التكنولوجية على المدى الطويل.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد حوادث تحليق طائرات مسيّرة مجهولة الهوية فوق منشآت حساسة في ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك مواقع عسكرية ومحطات للطاقة وموانئ ومطارات.