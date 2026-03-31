دراسة أمريكية.. الموقف الإيجابي مفتاح الصحة وتحسين جودة حياة المسنين

واشنطن-سانا

كشفت دراسة حديثة أن سر التمتع بـ”شيخوخة صحية” لا يرتبط فقط بالعوامل الجسدية أو الأنظمة الغذائية، بل يعتمد بشكل أساسي على تبني موقف إيجابي تجاه التقدم في العمر، ما ينعكس بشكل مباشر على الصحة الذهنية والبدنية.

ووفقاً لما نقلته شبكة CNN، أظهرت الدراسة التي أُجريت في جامعة ييل ضمن كلية الصحة العامة، ونُشرت في دورية “Geriatrics”، وشملت متابعة أكثر من 11 ألف شخص مسن على مدى نحو عشر سنوات، أن الأفراد الذين يتمتعون بنظرة إيجابية للشيخوخة، كانوا أكثر تحسناً في القدرات الإدراكية وسرعة الحركة، وأقل عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة مقارنةً بغيرهم.

وبيّنت النتائج أن أكثر من 45 بالمئة من المشاركين سجلوا تحسناً في مهارات التفكير والذاكرة وسرعة المشي مع مرور الوقت، وخاصةً أولئك الذين أبدوا رضا وتقبلاً لمراحل العمر المتقدمة، في حين أشارت دراسات سابقة إلى أن التفكير الإيجابي يسهم في تعزيز الثقة بالقدرات الذهنية وتحسين الأداء المعرفي.

كما أظهرت دراسات سابقة أن الأشخاص الذين يتمتعون بمواقف إيجابية تجاه الشيخوخة، كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة تصل إلى 43 بالمئة، إضافة إلى انخفاض احتمالات الإصابة بالأمراض المزمنة ومشكلات التركيز، ما يعزز أهمية العامل النفسي في تحسين جودة الحياة مع التقدم في العمر.

ويرى الباحثون أن هذه التأثيرات تعود إلى عدة عوامل، من بينها زيادة المرونة النفسية، وتعزيز العلاقات الاجتماعية، والاهتمام باتباع أنماط حياة صحية، فضلاً عن الإقبال على الخدمات الصحية الوقائية، ما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة.

وشدد الخبراء على أهمية تبني سلوكيات يومية داعمة للإيجابية، مثل تحديد أهداف بسيطة قابلة للتحقيق، وممارسة الامتنان، والحفاظ على النشاط البدني، وبناء علاقات اجتماعية صحية، مؤكدين أن هذه العوامل تشكل ركيزة أساسية للشيخوخة النشطة والصحية.