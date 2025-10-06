ارتفاع حصيلة الوفيات جراء انهيار مدرسة في إندونيسيا إلى 54 شخصاً

جاكرتا-سانا

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء انهيار مبنى مدرسة في إندونيسيا إلى 54 شخصاً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير العمليات في الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ يودهي برامانتيو في مؤتمر صحفي قوله: حتى صباح اليوم “انتشلنا 54 جثة بينها أشلاء خمسة أشخاص”، وما زال عناصر الإنقاذ يعملون على مدار الساعة للعثور على المفقودين.

من جانبه، ذكر نائب مدير الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بودي إيراوان أن الانهيار كان الكارثة الأكثر حصداً للأرواح في إندونيسيا حتى الآن خلال هذا العام، مضيفاً: إن 13 شخصاً على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين.

وكانت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أعلنت أمس أن حصيلة الوفيات جراء انهيار المدرسة في جزيرة جاوة الشرقية وصلت إلى 37 شخصاً.