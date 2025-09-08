مقتل خمسة أشخاص جراء اصطدام قاربهم بسفينة شمال غرب تركيا

1366x768 cmsv2 64d151b1 2123 58a8 9327 82ad89d7aabc 7458644 مقتل خمسة أشخاص جراء اصطدام قاربهم بسفينة شمال غرب تركيا

أنقرة-سانا

قتل خمسة أشخاص وأصيبت امرأة بجروح بالغة، بعد اصطدام قارب مهاجرين كان يقلهم بسفينة خفر السواحل قبالة شمال غرب تركيا.

وأوضح مكتب محافظ ولاية باليكسير في بيان اليوم، أن “قارباً يحمل 34 مهاجراً ومهرباً اصطدم بسفينة خفر السواحل قبالة ساحل بادافوت في منطقة أيفاليك، ما تسبب بمقتل خمسة أشخاص وإصابة امرأة بجروح بالغة”.

من جهته ذكر مكتب المدعي العام في أيفاليك، أن السلطات التي فتحت تحقيقاً في الحادث لاتزال تبحث عن شخص مفقود.

ويعد بحر إيجه طريق عبور متكرراً للمهاجرين، الذين يحاولون العبور من شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.

الاتحاد الأوروبي يحظر مادة كيميائية في طلاء الأظافر شبه الدائم
2 كانون الأول- اليوم الوطني في الإمارات العربية المتحدة
مشروع منزلي لسيدة سورية يجمع بين الفن والعمل المنتج
إنستغرام تطلق ميزة جديدة لربط مقاطع الريلز في سلاسل متتابعة
تشكيلات فنية بأسلاك معدنية… تجربة واعدة لشاب من السويداء
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك