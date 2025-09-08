مقتل خمسة أشخاص جراء اصطدام قاربهم بسفينة شمال غرب تركيا

أنقرة-سانا

قتل خمسة أشخاص وأصيبت امرأة بجروح بالغة، بعد اصطدام قارب مهاجرين كان يقلهم بسفينة خفر السواحل قبالة شمال غرب تركيا.

وأوضح مكتب محافظ ولاية باليكسير في بيان اليوم، أن “قارباً يحمل 34 مهاجراً ومهرباً اصطدم بسفينة خفر السواحل قبالة ساحل بادافوت في منطقة أيفاليك، ما تسبب بمقتل خمسة أشخاص وإصابة امرأة بجروح بالغة”.

من جهته ذكر مكتب المدعي العام في أيفاليك، أن السلطات التي فتحت تحقيقاً في الحادث لاتزال تبحث عن شخص مفقود.

ويعد بحر إيجه طريق عبور متكرراً للمهاجرين، الذين يحاولون العبور من شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.