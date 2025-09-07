هزة أرضية بقوة 4.9 درجات تضرب غرب تركيا

أنقرة- سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.9 درجات على مقياس ريختر ولاية باليكسير غرب تركيا، دون ورود تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” قولها : “إن الهزة ضربت على عمق 7.72 كيلومترات تحت سطح الأرض، ومركزها كان منطقة صنديرغي بالولاية”.

وأشارت الوكالة إلى أن الهزة الأرضية شعر بها سكان الولاية والولايات المجاورة لها.

ولقي شخص مصرعه وأصيب آخرون جراء زلزال بقوة 6,1 درجات على مقياس ريختر ضرب في الحادي عشر من الشهر الماضي قضاء سينديريغ بولاية باليكسير التركية، على عمق 11 كم تحت سطح الأرض.