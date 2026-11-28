طرطوس-سانا
بحث محافظ طرطوس أحمد الشامي اليوم السبت، مع وفد من شركتي ”راديان” و”إنتر هيلث كندا”، وبمشاركة وفد من الصندوق السيادي، التحضيرات اللازمة لمشروع تطوير المشفى الوطني في المحافظة، بما يشمل تحديث بنيته التحتية وتأهيل مرافقه وتجهيزاته، وتعزيز قدرته على تقديم خدمات طبية وفق معايير الجودة والاعتماد الدولي.
وتناول الاجتماع مكونات المشروع وأولويات تنفيذه، والجوانب الفنية والإنشائية والتشغيلية، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل العمل وفق متطلبات التطوير المحددة.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي في محافظة طرطوس شربل الضاهر لـ سانا، أن شركة “راديان” ستتولى تنفيذ المشروع بإشراف وزارة الصحة السورية، مشيراً إلى أن المباحثات ركزت على تحقيق التكامل بين تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة الأداء الطبي والخدمي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وتعمل شركة “راديان” للاستشارات الهندسية، ومقرها المملكة العربية السعودية، في مجالات التصميم الهندسي والاستشارات الفنية والإشراف على تنفيذ المشاريع، وتقدم خدماتها في نحو 40 دولة عبر خمس قارات.
وتعد شركة “إنتر هيلث كندا” من الشركات العاملة في مجال تطوير خدمات الرعاية الصحية، وتقدم خبراتها في إدارة المنشآت الطبية وتطبيق معايير الجودة والسلامة بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً، ومركزها الرئيس في كندا.