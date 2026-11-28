طرطوس-سانا‏

بحث محافظ طرطوس أحمد الشامي اليوم السبت، مع وفد من شركتي ‏”راديان” و”إنتر هيلث كندا”، وبمشاركة وفد من الصندوق السيادي، ‏التحضيرات اللازمة لمشروع تطوير المشفى الوطني في المحافظة، بما ‏يشمل تحديث بنيته التحتية وتأهيل مرافقه وتجهيزاته، وتعزيز قدرته على ‏تقديم خدمات طبية وفق معايير الجودة والاعتماد الدولي.‏

وتناول الاجتماع مكونات المشروع وأولويات تنفيذه، والجوانب الفنية ‏والإنشائية والتشغيلية، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ ‏مراحل العمل وفق متطلبات التطوير المحددة.‏

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في محافظة طرطوس شربل الضاهر لـ ‏سانا، أن شركة “راديان” ستتولى تنفيذ المشروع بإشراف وزارة الصحة ‏السورية، مشيراً إلى أن المباحثات ركزت على تحقيق التكامل بين تحديث ‏البنية التحتية ورفع كفاءة الأداء الطبي والخدمي، بما ينعكس إيجاباً على ‏جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.‏

وتعمل شركة “راديان” للاستشارات الهندسية، ومقرها المملكة العربية ‏السعودية، في مجالات التصميم الهندسي والاستشارات الفنية والإشراف ‏على تنفيذ المشاريع، وتقدم خدماتها في نحو 40 دولة عبر خمس قارات.‏

وتعد شركة “إنتر هيلث كندا” من الشركات العاملة في مجال تطوير ‏خدمات الرعاية الصحية، وتقدم خبراتها في إدارة المنشآت الطبية وتطبيق ‏معايير الجودة والسلامة بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً، ومركزها ‏الرئيس في كندا.‏