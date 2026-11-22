درعا-سانا



يواجه أهالي قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي إجراءات مشددة تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال موسم قطاف الزيتون، ما يقيّد وصول المزارعين إلى أراضيهم ويزيد من معاناتهم في جني محاصيلهم.



وأوضح رئيس بلدية معرية وعابدين موفق محمود في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن الأهالي بدؤوا منذ أيام التوجه إلى وادي معرية لقطاف محصول الزيتون، بعد استكمال إجراءات الحصول على تصاريح وبطاقات صادرة عن قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك «أندوف»، والتي يتعين إبرازها عند الدخول إلى الوادي، إضافة إلى مطابقة الهويات الشخصية مع الوثائق والتصاريح المطلوبة.



وأشار محمود إلى أن المزارعين يواجهون خلال موسم القطاف إجراءات إضافية تشمل التفتيش والتدقيق في الهويات والتصاريح قبل السماح لهم بالوصول إلى أراضيهم، ما يضطرهم إلى استصدار الوثائق مسبقاً ويعرقل أعمالهم الزراعية ويزيد الأعباء المترتبة عليهم خلال الموسم.



ولفت إلى أن هذه الإجراءات تنعكس سلباً على الأهالي الذين يعتمد كثير منهم على زراعة الزيتون، بوصفها مصدراً رئيساً للدخل وتأمين جزء من احتياجاتهم المعيشية.



ويُعد محصول الزيتون من أهم المحاصيل الزراعية في منطقة حوض اليرموك، حيث يعتمد عليه العديد من العائلات في تأمين مواردهم الاقتصادية، في ظل استمرار القيود المفروضة على حركة الأهالي ووصولهم إلى أراضيهم الزراعية.



وكانت قوات الاحتلال منعت في وقت سابق اليوم مزارعين في قرية ‌‏الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي من متابعة جني محصول الزيتون ‌‏في أراضيهم الزراعية، وأجبرتهم على مغادرتها‎.‎



وتواصل قوات الاحتلال انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من ‌‏خلال ‌‏توغلاتها المتكررة ومداهمة ‏منازل ‌‏المدنيين واعتقالهم، وتجريف ‌‏الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.‏



وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من ‌‏أراضيها، مؤكدةً ‌‌‏أن جميع ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏الإجراءات ‏التي يتخذها باطلة وملغاة ‏ولا ‌‏يترتب عليها أي أثر ‌‌‏قانوني وفقاً للقانون ‏الدولي، ‌‏‌‏‌‏‌‏كما تدعو ‏المجتمع ‌‏الدولي إلى الاضطلاع ‌‌‏بمسؤولياته وإلزام إسرائيل ‌‏بالانسحاب ‌‏الكامل ‌‏من ‌‏‌‏الجنوب ‏السوري.