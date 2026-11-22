‎ ‌‏‎ريف دمشق-سانا‏

رصدت محطة حينة في ريف دمشق والتابعة ‏للمركز الوطني ‏للأرصاد ‏الجوية والمناخ في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث، ‌‏عصر يوم الخميس ‏الماضي، مشهداً لافتاً للسحب ‏العدسية، التي ‏ظهرت ‏في سماء جبل الشيخ على شكل ‏أقراص ملساء ‏ومتراصة ‏فوق بعضها، في تشكيلات تشبه ‏العدسات ‏أو الأطباق الطائرة.‏

ما هي السحب العدسية؟‎

تعرف هذه السحب علمياً باسم السحب الركامية ‌‏المتوسطة، وهي ‏أحد الأنواع السحابية التي تتميز ‌‏بشكلها العدسي أو اللوزي ‏وحوافها المحددة ‏والواضحة، ‏وقد تظهر على هيئة طبقة واحدة ‏أو عدة ‏طبقات متراصة‎.‎

وبيّن المركز الوطني عبر صفحته على الفيسبوك ‏اليوم ‏الأحد، ‏أن نشأة هذه السحب ترتبط بما يُعرف ‏باسم ‏الموجات الجبلية‎ ‌‏ ‌‎(Mountain Waves)‎والتي تتشكل ‏عندما تصطدم الرياح ‏بمرتفعات جبلية، ‏فتُجبر على ‏الصعود فوقها، ثم تبدأ بالتذبذب ‏صعوداً ‏وهبوطاً خلف ‏المرتفع، على هيئة موجات هوائية‎.‎

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ووفق المركز، تتطلب عملية تشكّلها توافر مجموعة ‏من ‏العوامل ‏الجوية، أبرزها‎:‎‌‏-‌‎الرياح والتضاريس حيث يؤدي عبور الرياح فوق ‌‏المرتفعات ‏الجبلية، ولا سيما عندما تكون متعامدة أو ‏مائلة ‏على امتدادها، ‏إلى نشوء موجات هوائية خلف ‏الجبال‎.‎

‌‏-‌‎استقرار الغلاف الجوي إذ يساعد استقرار الهواء ‏في ‏الطبقات ‏الجوية على انتظام الموجات الجبلية ‌‏واستمرارها، بدلاً من ‏تشتتها‎.‎

‌‏-‌‎الرطوبة والتكاثف… فعندما يرتفع الهواء ضمن ‏قمة ‏الموجة ‏يبرد نتيجة تمدده وانخفاض ضغطه، ‏وإذا بلغت ‏رطوبته مستوى ‏كافياً يتكاثف بخار الماء ‏وتتشكّل ‏السحابة، أما عند هبوط الهواء ‏فيدفأ مجدداً، ‏فتتبخر ‏قطرات الماء وتتلاشى السحابة‎.‎‎

لماذا تبدو ثابتة رغم حركة الرياح؟

من أبرز خصائص السحب العدسية أنها تبدو شبه ‏ثابتة ‏في ‏مكانها، حتى مع وجود رياح قوية على ‏مستوى ‏تشكّلها، ويعود ‏ذلك إلى استمرار تكاثف ‏بخار الماء عند ‏الجزء الصاعد من ‏الموجة، بالتزامن ‏مع تبخره عند ‏الجزء الهابط، ما يحافظ على ‏شكل ‏السحابة وموقعها ‏الظاهري‎.‎

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ولا تعني هذه السحب بالضرورة اضطراباً في ‏الطقس ‏عند ‏سطح الأرض، لكنها تشكّل مؤشراً ‏بصرياً على ‏وجود موجات ‏هوائية ناجمة عن ‏التضاريس، وقد ترتبط ‏برياح قوية ‏واضطرابات أو ‏مطبات هوائية في بعض ‏طبقات الغلاف ‏الجوي، ‏وهو أمر تكتسب معرفته أهمية ‏خاصة ‏في مجال ‌‏الطيران‎.‎

وبحسب المركز الوطني تتلاشى ‏السحب العدسية ‏عندما تتغير ‏الظروف الجوية المسببة ‏للموجات ‏الجبلية، مثل تغير اتجاه ‏الرياح أو سرعتها، أو ‌‏انخفاض الرطوبة، أو اختلال استقرار ‏الهواء، ما ‏يؤدي ‏إلى توقف التكاثف وتبخر السحابة‎.‎

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وفي الـ8 والـ9 من تشرين الثاني الجاري تسببت ‏كتلة ‏هوائية ‏باردة قطبية المنشأ بتساقط الثلوج لأول ‏مرة هذا ‏الموسم على ‏مرتفعات جبل الشيخ، بكميات ‏محدودة ‏وسماكات قليلة، نتيجة ‏ضعف ‏الرطوبة في ‏الكتلة الهوائية ‏القطبية أثرت على سوريا ‏خلال تلك ‏الفترة.‏

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