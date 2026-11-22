ريف دمشق-سانا
رصدت محطة حينة في ريف دمشق والتابعة للمركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، عصر يوم الخميس الماضي، مشهداً لافتاً للسحب العدسية، التي ظهرت في سماء جبل الشيخ على شكل أقراص ملساء ومتراصة فوق بعضها، في تشكيلات تشبه العدسات أو الأطباق الطائرة.
ما هي السحب العدسية؟
تعرف هذه السحب علمياً باسم السحب الركامية المتوسطة، وهي أحد الأنواع السحابية التي تتميز بشكلها العدسي أو اللوزي وحوافها المحددة والواضحة، وقد تظهر على هيئة طبقة واحدة أو عدة طبقات متراصة.
وبيّن المركز الوطني عبر صفحته على الفيسبوك اليوم الأحد، أن نشأة هذه السحب ترتبط بما يُعرف باسم الموجات الجبلية (Mountain Waves)والتي تتشكل عندما تصطدم الرياح بمرتفعات جبلية، فتُجبر على الصعود فوقها، ثم تبدأ بالتذبذب صعوداً وهبوطاً خلف المرتفع، على هيئة موجات هوائية.
ووفق المركز، تتطلب عملية تشكّلها توافر مجموعة من العوامل الجوية، أبرزها:-الرياح والتضاريس حيث يؤدي عبور الرياح فوق المرتفعات الجبلية، ولا سيما عندما تكون متعامدة أو مائلة على امتدادها، إلى نشوء موجات هوائية خلف الجبال.
-استقرار الغلاف الجوي إذ يساعد استقرار الهواء في الطبقات الجوية على انتظام الموجات الجبلية واستمرارها، بدلاً من تشتتها.
-الرطوبة والتكاثف… فعندما يرتفع الهواء ضمن قمة الموجة يبرد نتيجة تمدده وانخفاض ضغطه، وإذا بلغت رطوبته مستوى كافياً يتكاثف بخار الماء وتتشكّل السحابة، أما عند هبوط الهواء فيدفأ مجدداً، فتتبخر قطرات الماء وتتلاشى السحابة.
لماذا تبدو ثابتة رغم حركة الرياح؟
من أبرز خصائص السحب العدسية أنها تبدو شبه ثابتة في مكانها، حتى مع وجود رياح قوية على مستوى تشكّلها، ويعود ذلك إلى استمرار تكاثف بخار الماء عند الجزء الصاعد من الموجة، بالتزامن مع تبخره عند الجزء الهابط، ما يحافظ على شكل السحابة وموقعها الظاهري.
ولا تعني هذه السحب بالضرورة اضطراباً في الطقس عند سطح الأرض، لكنها تشكّل مؤشراً بصرياً على وجود موجات هوائية ناجمة عن التضاريس، وقد ترتبط برياح قوية واضطرابات أو مطبات هوائية في بعض طبقات الغلاف الجوي، وهو أمر تكتسب معرفته أهمية خاصة في مجال الطيران.
وبحسب المركز الوطني تتلاشى السحب العدسية عندما تتغير الظروف الجوية المسببة للموجات الجبلية، مثل تغير اتجاه الرياح أو سرعتها، أو انخفاض الرطوبة، أو اختلال استقرار الهواء، ما يؤدي إلى توقف التكاثف وتبخر السحابة.
وفي الـ8 والـ9 من تشرين الثاني الجاري تسببت كتلة هوائية باردة قطبية المنشأ بتساقط الثلوج لأول مرة هذا الموسم على مرتفعات جبل الشيخ، بكميات محدودة وسماكات قليلة، نتيجة ضعف الرطوبة في الكتلة الهوائية القطبية أثرت على سوريا خلال تلك الفترة.